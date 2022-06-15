Twitter, işletme sahiplerinin profillerine konum ve mesai saatlerini eklemesine imkan veren Location Spotlight isimli özelliğini kullanıma sundu. Özelliğin konum verilerini Google ile paylaştığı ortaya çıktı.

Twitter, işletme sahiplerinin profillerine konum ve mesai saatlerini eklemesine imkân veren Location Spotlight isimli özelliği kullanıma sundu. Özelliğin konum verilerini Google ile de paylaştığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarının alışveriş yapmasını kolaylaştıracak ‘Product Drops’ isimli özelliğini kullanıma sunan Twitter, hemen hemen her hafta yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. ABD’li sosyal medya platformunun bu haftaki yeniliği ise özellikle küçük ve orta seviyedeki işletmelerin işine yarayacak. Twitter’ın yeni özelliği sayesinde işletmeler, mağazalarının konumunu direkt olarak profillerine ekleyebilecek.

Açılış - kapanış saatleri de eklenebilecek

Şimdilik sadece ABD, Kanada ve Avustralya'da kullanıma sunulan özellik, işletmelerin mağazalarının ya da ofislerinin konumunu direkt olarak Twitter profillerine eklemelerine olanak sağlıyor. Bu konum özelliği sayesinde kullanıcılar, tek tuşla mağazanın konumunu Google Haritalar ve Apple Haritalar gibi uygulamalardan görebilecek.

Eklenen bir diğer yenilik ise işletmelerin açılış ve kapanış saatlerini profillerine ekleyebilecek olması. Ekleme işleminin ardından profilleri ziyaret eden kullanıcılar, işletmenin açık veya kapalı olduğunu da görebilecek. Yine aynı şekilde işletme sahipleri mesai saatleri içerisindeyken istedikleri zaman mağazalarını kapalı bir şekilde işaretleyebilecek.

Ayrıca uygulama araştırmacısı olan Jane Machun Wong, konum ekleme özelliğinin konum verilerini Google ile paylaştığını keşfetti. Twitter yetkilileri ise konuyla alakalı olarak ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.