Facebook, 2014 yılında satın aldığı WhatsApp üzerinden para kazanmak için farklı yollar düşünmeye devam ediyor. Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinden para kazanmak için yeni bir yol üzerinde çalıştığını açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı 2014 yılında bünyesine katmıştı. 22 milyar dolarlık bir satış ile Facebook’a katılan WhatsApp, o günden bu yana Facebook’un istediği gibi bir gelir kaynağına dönüşmedi.

1.5 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp, ilk olarak 0.99 dolar fiyatla kullanıcılara sunuluyordu. Ancak uygulama bir süre sonra ücretsiz oldu ve o günden bu yana kullanıcılar WhatsApp’ı ücretsiz olarak kullanmaya devam ediyor.

WhatsApp’ı 22 milyar dolara satın alan Facebook, mesajlaşma uygulamasını satın aldığından bu yana uygulama üzerinden para kazanmak için farklı yollar düşündü ancak bu yollardan hiçbiri bugüne kadar uygulamaya geçirilmedi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir haber, Facebook’un artık WhatsApp’ta reklam göstereceğini iddia ediyordu. 2020 yılında WhatsApp’ta reklam gösterilmesi bekleniyordu ancak Wall Street Journal’in Facebook’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Facebook, reklam gösterme planını şimdilik askıya aldı. Yine de reklam gösterme planları tamamen iptal edilmedi ve ileride yeniden gündeme gelebilir.

Facebook, WhatsApp'tan para kazanmak için ödeme ve alışveriş özelliklerine odaklanıyor

Facebook'un kurucu CEO'su olan Mark Zuckerberg, 1 milyarı aşkın aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan nasıl para kazanacaklarını açıkladı. Zuckerberg, hali hazırda Hindistan’da aktif olarak kullanılan WhatsApp Pay uygulamasını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Genç CEO, WhatsApp Pay ile para gönderiminin, fotoğraf göndermek kadar kolay olması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Facebook, WhatsApp üzerinden alışveriş yapmayı mümkün kılacak bir özellik üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Bu özellik ile kullanıcılar, işletmelerin WhatsApp profillerindeki ürün katologlarından WhatsApp Pay aracılığı ile alışveriş yapabilecekler. Böylece WhatsApp, bu alışverişlerden komisyon alabilecek.