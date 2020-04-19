Popüler platformlar Twitch ve Youtube, oyun toplulukları söz konusu olduğunda çok fazla rekabete sahip değil. Ancak söylenene göre bu durum Facebook’un getireceği yeni bir özel mobil oyun uygulamasıyla değişecek, kullanıcılar yepyeni bir rekabete şahitlik edecek.

New York Times'da yayınlanan bir habere göre Facebook yakında yeni bir oyun uygulaması tanıtacak. Yeni uygulamanın büyük ölçüde yenilikçi olacağı ve yayın topluluklarına odaklanacağı da paylaşılan bilgiler arasında. Ayrıca uygulama insanların çevrimiçi olarak oynayabileceği gündelik oyunları da kapsayacak. 20 Nisan'da piyasaya sürüleceği söylenen uygulamanın ilk başta yalnızca Android cihazlarda kullanılabileceği bildiriliyor. Şirketin, Apple’dan alacağı onay sonrasında ise uygulama iOS cihazlarında da kullanılabilir olacak.

Facebook Gaming'in bir süredir devam eden büyümesi ve izleyiciler tarafındaki mevcut artışla harekete geçtiği söyleniyor. Ayrıca dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını yüzünden insanların eve kapanmış olması da şirketin yeni ürünü için kusursuz bir zamanlama olarak görünüyor. En başta Haziran ayında yapılması planlanan tanıtımın da bu sebeplerden ötürü öne çekildiği de konuşulanlar arasında.

Oyunlar bir eğlence biçimi olarak öne çıkıyor

Uygulama başkanı Fidji Simo’nun New York Times’a verdiği demeçte “Oyuna yatırım yapmak bizim için bir öncelik haline geldi, çünkü oyunları gerçekten insanları birbirine bağlayan bir eğlence biçimi olarak görüyoruz. Bu durum sadece bir tür pasif tüketim değil, etkileşimli ve insanları bir araya getiren bir eğlence olarak da öne çıkıyor.” sözlerini kullanması, beklenen uygulamanın şirket açısından önemini vurguluyor.

Facebook’un yıllardır oyunlara yatırım yaptığı ve farklı içerik oluşturucularla ortaklık kurarak çeşitli turnuvalara ev sahipliği yaptığı biliniyor. Ancak Facebook bu geniş kullanıcı tabanına rağmen uzun süreler oynanan oyunlar söz konusu olduğunda Twitch ve YouTube’un oldukça gerisinde kalıyor. İşte bu yeni çıkışın bu durumu tersine çevirmesi bekleniyor.

Twitch ve YouTube’un oyun sektörüne oldukça hakim olduğu herkesçe kabul gören bir durum. Bunlara ek olarak Microsoft’un Mixer uygulaması da ismini öne çıkarmak için çalışıyor. Paylaşılan rapora göre Facebook rakiplerini geride bırakabilmek için ekleyeceği canlı yayınla düğmesi ile beraber oyuncuların akışa daha kolay başlamasını sağlamayı hedefliyor. Şu an her şey belirsizliğini koruyor, en doğru bilgiyi uygulama lanse edildiğinde deneyimleyerek göreceğiz gibi duruyor.