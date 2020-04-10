Yayıncıların izleyicileri ile canlı olarak buluştuğu video paylaşım platformu Twitch, uzun zamandır beklenen bir özelliği ABD genelinde resmen yayınladı. Bu özellik ile beraber yayıncılar, izleyicileriyle aynı anda film, dizi veya televizyon şovu izleyip yorumlayabiliyor.

Yeni tür koronavirüsün yayılmasını azaltmak ve virüsten korunmak için evimizde kaldığımız günlerimizin çoğunu kitap okuyarak, işimize devam ederek, televizyon seyrederek, dizi/film izleyerek veya oyun oynayarak geçiriyoruz.

Amazon'a ait olan San Francisco merkezli çevrimiçi video yayınlama servisi Twitch, genel olarak oyun oynayan kişilerin kameralarıyla beraber hem ekranlarını hem kendi görüntülerini paylaştığı bir mecra olarak tanınıyor. Twitch platformundaki yayıncılar, izleyicileriyle etkileşime girerek kitlelerini büyütüyor ve izleyicileri tarafından gönderilen bağışlar ile emeklerinin karşılığını alıyor.

Twitch'te arkadaşlarınızla beraber film izlemek mümkün.

Amazon'a ait olan Amazon Prime servisi birçok eşsiz dizi ve filmi bünyesinde barındıran Netflix rakibi bir video servisi. Yine Amazon'a ait olan Twitch ise yayıncıların bu video servisi Amazon Prime'daki dizi, film ve şovları beraber izlemelerine olanak tanıyan 'İzleme Partisi' isimli oldukça eğlenceli bir özelliğe sahip.

İzleme Partisi özelliği artık ABD genelindeki tüm Twitch Partnerleri tarafından kullanılabiliyor. Twitch Partnerleri ve aktif Amazon Prime üyeliğine sahip izleyiciler Amazon Prime Video üzerinde bulunan sayısız Amazon Orijinali yapıtı beraber izleme şansını elde ediyor.

Bu özellik esnasında izleyicilerin normal bir Twitch yayınında olduğu gibi abone olma, bağış atma ve bit gönderme hareketlerinde bulunabileceklerinin altı çiziliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında küçük bir grup yayıncı ile beta testlerine başlanan Twitch'in İzleme Partisi özelliğinin artık tüm ABD genelinde aktif hâle gelmesi, bu özelliğin yakın bir zamanda ülkemizde de kullanılabileceğine işaret ediyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle evde kendisini karantina altına almış olan kişiler için Twitch'in yeni özelliği İzleme Partisi, yayıncı ile etkileşim sayesinde eğlenceli anlar geçirilmesine imkan sağlayacak.