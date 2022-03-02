Fahrettin Koca COVID-19 Kısıtlamalarının Kalktığını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam yapacağı önemli bir açıklama olduğunu duyurmuştu. Maske ve kısıtlamalar hakkında olacağı ifade edilen açıklama Fahrettin Koca tarafından gerçekleştirildi. İşte açıklamanın detayları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile Bilim Kurulu'nun bu akşam 'salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi' konuları için toplanacağını bildirmişti. Bu toplantı sonrası kritik açıklamaların geleceğini belirten Koca, gerçekleşen toplantı sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Koca, toplantıda zorunlu COVID-19 tedbirlerine ilişkin alınan yeni kararları, toplantı sonrasında yaptığı basın toplantısında duyurdu. Açıklamada Koca'nın normale dönüşün son aşamasında olduğumuzu belirtmesi dikkat çekti.

Bütün COVID-19 tedbirleri kaldırıldı

Koca ilk olarak, açık havada maske kullanma zorunluluğunun kalktığını bildirdi. Buna ek olarak Koca, havalandırmanın yeterli olması ve aynı mekanda bulunan diğer insanlarla aramızda yeterli mesafe olması halinde kapalı mekanlarda da artık maske takmanın zorunlu olmadığını kaydetti. Bununla birlikte bu noktada artık önemli olanın bireysel korunma olduğunu; kişinin istediği halde kişisel korunma için gerekli önlemleri alabileceğini belirten Koca, herhangi bir ihtimale karşı yanımızda maske taşımaya devam etmemiz tavsiyesinde bulundu.

Açık ve kapalı mekanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasına ek olarak, Koca HES kodu zorunluluğunun da kaldırıldığını ifade etti. Bu da demek oluyor ki artık herhangi bir kurum ve kuruluşa girerken HES kodu göstermek gerekmeyecek.

Artık hastalık belirtisi göstermeyen bir kişiden PCR testi istenmeyeceğini kaydeden Koca, okullarda bir sınıfta iki kişide COVID-19 çıkması halinde uygulanan bütün sınıfın karantinaya alınması uygulamasının da kalktığını bildirdi. Koca, bundan sonra sadece hasta olan öğrencinin izole edilerek karantinaya alınmasının yeterli olacağını aktardı.

İşte Türkiye'de kaldırılan tüm Covid-19 önlemleri