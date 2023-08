Marvel'ın 2025 yılında vizyona girecek Fantastik Dörtlü filmi için bazı oyuncuları seçtiği öne sürüldü. İddiaya göre Vanessa Kirby ve Joseph Quinn, sırasıyla Görünmez Kadın ve Alev Adam için en iyi adaylar. Peki diğer roller için kimler düşünülüyor? Gelin film hakkında son zamanlarda çıkan iddialara bakalım.

Marvel deyince akla gelen ilk süper kahraman gruplarından olan Fantastic Dörtlü’nün MCU’da (Marvel Sinematik Evreni) yer alacak yeni filmi 2025 yılının mayıs ayında vizyona girecek. 2015’teki fiyaskonun ardından hayranlar, bu filmin nasıl olacağını büyük merakla bekliyordu.

Daha çıkışına uzun bir süre olsa da film hakkında bilgiler şimdiden gelmeye başladı. Şimdi de en çok merak edilen konulardan biri olan oyuncu kadrosuyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Sinema dünyası hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Jeff Sneider, Marvel’ın karakterler için düşündüğü isimleri açıkladı.

İddiaya göre Sue Storm (Görünmez Kadın) ve Johnny Storm (Alev Adam) karakterlerini oynayacak kişiler neredeyse kesinleşti

Hot Mic isimli podcast programında konuşan Sneider, konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak Marvel’ın Sue Storm ve Johnny Storm karakterleri için düşündüğü isimleri açıkladı. Buna göre Mission Impossible serisinden tanıdığımız Vanessa Kirby Görünmez Kadın, Stranger Things dördüncü sezondaki Eddie karakteriyle akıllara kazınan Joseph Quinn de Alev Adam için en büyük adaylar.

Aslında Johnny Storm için The Boys dizisinde Hughie’yi canlandıran Jack Quaid’in düşünüldüğü söylentileri son zamanlarda çok artmıştı. Ancak Sneider, bunun doğru olmadığını, Quaid yerine Quinn’in düşünüldüğünü belirtti.

Reed Richards (Mr. Fantastic) ve Ben Grimm (The Thing) için ise henüz bu kadar net adaylar yok

Sneider, ayrıca dörtlünün diğer iki üyesi Reed Richards ve Ben Grimm’i canlandıracak oyunculara da değindi. Buna göre Matt Smith (Doctor Who ve House of the Dragon), Richards rolü için Marvel’ın görüştüğü isimler arasındaydı. Ancak kaynaklar, taraflar arasında anlaşma sağlanmasının beklenmediğini ifade etti.

Öte yandan Adam Driver’a (Star Wars, Marriage Story) da aylar önce ilk seçenek olarak ulaşıldığı; ancak ünlü aktörün senaryonun ilk taslağıyla bağlantı kuramamasından dolayı rolü reddettiği bildirildi. Reed Richards rolü konusunda şu an için belli bir isim yok; ancak Sneider, Marvel’ın büyük Hollywood yıldızlarını hedeflediğini söylüyor.

Son olarak Ben Grimm karakterinin kim olacağı da belli değil. Söylentiler, son zamanların popüler dizisi The Bear’da gördüğümüz Ebon Moss-Bachrach, bu rol için düşünüldüğünü gösteriyordu. Ancak Sneider, Moss-Bachrach’ın Fantastik Dörtlü’de yer alacağını; ancak bu karakterin Grimm olmayacağını ifade etti.

Diğer karakterler için dolaşan iddialar ise şu şekilde

Filmin ana kötüsü olması beklenen Galactus’un latin bir aktörün düşünüldüğü söyleniyor. Öte yandan Fantastik Dörtlü sevenlerin yakından tanıdığı Silver Surfer karakteri için Ryan Gosling ismi bile geçiyor. Sneider ise Ebon Moss-Bachrach’ın Silver Surfer olma ihtimalinin de olabileceğini ifade ediyor. Ancak bunların tamamı iddia ve hiçbir kesinliği yok. Kadronun nasıl şekilleneceğini bekleyip göreceğiz.

2 Mayıs 2025’te vizyona girecek Fantastik Dörtlü filmi, Matt Shakman tarafından yönetilecek. Filmin çekimleri ise önümüzdeki yıl başlayacak. Gelen bilgilere göre yapımcılığı üstlenen Marvel Başkanı Kevin Feige şu an senarist Josh Friedman’dan filmin senaryosunu bekliyor. Ancak, Hollywood’da devam eden yazarlar grevi nedeniyle senaryonun ne zaman teslim edileceği bilinmiyor. Yani tarihler konusunda erteleme bile görebiliriz.