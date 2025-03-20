Fareler aslında her birimizin biraz çekindiği biraz da hoşlanmadığı canlılardan. Ancak onlar bilim insanlarının çeşitli araştırmalarına ve keşiflerine göre şaşırtıcı birçok davranışa sahipler. Örneğin birbirlerini iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sağlıklı bir fare, hasta olan bir diğer fareye ilk yardım uyguluyor, hatta bununla kalmayarak kendince geliştirdiği yöntemlerle tam bir iyileşme sağlıyor.

Peki bunu nasıl yapıyorlar?

Araştırmalara göre fareler, bayılan başka bir fare gördüğünde ona ilk yardım uyguluyor.

Bu ilk yardım ise arkadaşlarının yüzlerini yalamak ve ağızlarını veya dillerini çekmek oluyor. Bu hareketlerle, bayılan veya rahatsız olan fareyi canlandırmaya çalışıyorlar.

Hatta mesela bir fare, yardıma ihtiyaç duyan fare ile arkadaş ise ve o güne kadar çok zaman geçirdiyse; ağız çekme, ısırma ve yalama davranışları çok daha sert ve güçlü oluyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu hamleler sayesinde hasta fareler de çok çabuk iyileşiyor.

Peki fareler, hasta fareleri iyileştirmek için ne zaman ne yapması gerektiğini nasıl biliyor?

Son araştırmalara göre fareler, bu davranışlarını açıklayan içgüdüsel acil durum tepkilerine sahip. Hatta bu hayvanlar yalnızca diğer farelere değil, insanlara ve diğer birçok hasta ve yaralı hayvana da yardım etme eğilimindeler.

Ayrıca farelerin kendince geliştirdiği tedavi yöntemleri arasında dürtme, dokunma, vurma gibi tepkiler hâlihazırda biliniyordu fakat dil ısırma ve dil çekme gibi bazı davranışlar, yeni yeni keşfediliyor.

Ek olarak bir çalışmada çok sayıda farenin, ihtiyaç hâlinde farklı bir fareye nasıl tepkiler verdiği inceleniyor.

Sağlıklı olanlar, hasta ve stresli olan farelere fiziksel temas gösteriyor ve yaklaşık 13 dakikalarının %47’sini onlara iyileştirmeye harcıyor. En fazla efor ise dil çekme hareketine gösteriliyor.

Üstelik tüm bunları karanlık ortamda bile yapabiliyorlar. Araştırmacılara göre bu bulgular, farelerin tıpkı insanlar gibi yardım etme içgüdüsüne sahip olduğunu gösteriyor. Bunun dışında bu hayvanların, bu davranış şekillerini neden benimsediklerine dair farklı bir bulgu henüz yok.

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