7/24 EFT İmkanı Sunan FAST Sistemi Kullanıma Sunuldu

Merkez Bankası'nın FAST olarak isimlendirdiği 7/24 EFT sistemi, resmen kullanıma sunuldu. Şu an için sadece 50 TL'ye kadar transfere izin veren sistem, ilerleyen süreçte 1.000 TL'ye kadar olan para transferlerinde kullanılabilecek.

Birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "FAST" isimli yeni sisteminden bahsetmiştik. "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi" olarak isimlendirilen bu sistem, EFT işlemlerindeki mesai saati uygulamasını ortadan kaldırıyor, bu işlemin 7 gün 24 saat boyunca yapılabilmesini sağlıyordu. Üstelik Kolay Adresleme Sistemi sayesinde de IBAN devrini kapatan sistem, T.C. Kimlik numarası, e-posta adresi ya da telefon numarası ile aktarım yapılabilmesini sağlıyordu. Bu sistem artık resmen kullanılabilir durumda.

FAST sistemi, aralık ayı itibarıyla bazı banka ve kullanıcılarla test ediliyordu. Yapılan testlerde her şeyin yolunda gitmesiyle birlikte FAST, artık resmen hayatımıza girmiş oldu. Böylelikle vatandaşlar, artık istedikleri an EFT yapabilecekler. Ayrıca tanımlayacakları bilgilerle de IBAN meselesi ortadan kalkmış, vatandaşın hayatı kolaylaşmış olacak.

FAST sistemi şimdilik, sadece 50 TL'lik EFT'ye imkan sağlıyor

Yapılan açıklamalara göre vatandaşları, FAST sistemini şu an için sadece 50 TL'ye kadar olan para transferlerinde kullanabiliyorlar. Yetkililer böylelikle FAST'in kullanım yaygınlığını yakından takip etmeye çalışacaklar. İlerleyen süreçte ise FAST ile yapabileceğiniz para transfer limiti, 1.000 TL'ye kadar ulaşacak.

Yaptığımız kontrollerde, FAST sisteminin QNB Finansbank ile Türkiye İş Bankası'nda rahatlıkla kullanılabildiğini görüyoruz. Ancak FAST sistemi, sadece bu iki banka ile sınırlı değil. Türkiye'deki diğer kamu ve özel bankalar da FAST sistemi ve bu sistem ile gelen Kolay Adresleme Sistemi'ne destek verecekler. Kullandığınız bankanın mobil uygulamasını kullanarak "Para Transferi" bölümüne girdiğinizde, sistemin sizin bankanız için başlayıp başlamadığını hemen kontrol edebilirsiniz.