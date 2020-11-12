Merkez Bankası, Yeni Para Transfer Hizmeti FAST'i Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vatandaşların para transfer işlemlerini kolaylaştıracak "FAST" sistemi için çalışmaların tamamlandığını duyurdu. 18 Aralık'ta pilot proje kapsamında bazı vatandaşlara sunulacak hizmet, kısa bir süre içerisinde de Türkiye geneline yayılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni ödeme sistemi "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi" (FAST) için gerekli çalışmaların tamamlandığını açıkladı. İlk kez 18 Aralık'ta kullanıma açılacak olan sistem, vatandaşların para transferi işlemlerini kolaylaştıracak. Çünkü bu sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesaplar arasında 7 gün 24 saat boyunca para transferi yapabilecekler.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre FAST sistemi, kademeli olarak tüm vatandaşların hizmetine sunulacak. Yetkililer, sürecin uzamayacağını ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşların bu sistemi kullanabileceklerini ifade ediyor. Üstelik FAST, herhangi bir bankaya ait olmayacak. Tüm finans kuruluşları, bu sistemi destekleyecek.

Merkez Bankası yetkilileri, yeni sistemle birlikte vatandaşların para transfer işlemlerinin kolaylaşacağını söylüyorlar. Çünkü FAST sistemiyle birlikte vatandaşların telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler sayesinde para transfer işlemlerini başlatabilecekleri Kolay Adresleme Sistemi de hizmete sunulacak.

Merkez Bankası'nın açıklamalarına göre bu sistem, yenilikçi finansal teknolojilerin kullanılmasının önünü açacak. Ayrıca bu sistemle birlikte ekonominin dijitalleşmesi için önemli katkılar sağlanmış olacak. 18 Aralık tarihinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi"nin yenilikleriyle tanışma imkanı yakalayacaklar.

İşte Merkez Bankası'nın FAST sistemi için yaptığı paylaşım