Sultan Mehmet'i Ele Alacak Netflix Dizisi Hakkında Bilgiler

Ottoman Rising dizisinin yapımcısı olan Karga Seven Pictures'ın kurucu ortaklarından olan Emre Şahin, Fatih Sultan Mehmet'i konu alacak dizi hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures’ın kurucu ortaklarından olan Emre Şahin, Milliyet ile gerçekleştirdiği röportajda İstanbul’un fethini merkez alarak Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alacak olan Netflix dizisi Ottoman Rising hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın servisi olan Netflix’in uluslararası alanda en çok bilinen imparatorluklar hakkında bir araştırma gerçekleştirdiğini, Roma ve Osmanlı imparatorluğunun da bu konuda ilk akla gelen imparatorluklardan ikisi olduğunu dile getiren Şahin, şirketin bir Osmanlı dizisi için kendileri ile iletişime geçtiğini belirtti.

Toplam altı bölümden oluşacak dizide pek çok geriye dönüş (flashback) ve ileriye bakış yer alacak. Hikayenin merkezinde İstanbul’un fethi yer alsa da oradan farklı yerlere açılacağı belirtiliyor. Dizi, Netflix International için oluşturulacak. Bu nedenle ana dili İngilizce olacak. Çin de dahil olmak üzere pek çok ülkede gösterilecek olan dizi, uluslararası başarı bekliyor.

Projeye başladıkları andan itibaren Türkiye’den planladıklarından çok daha fazla oyuncu ve kamera arkası ismi diziye dahil ettiklerini belirten Şahin, dizinin yönetmenliğini kendisini üstleneceğini ve uluslararası bir oyuncu kadrosuna sahip olacağını belirtti. Emre Şahin, Ottoman Rising için ‘bizden ama her anlamıyla da uluslararası bir proje gibi’ tanımını kullanıyor.

Ottoman Rising’in senaryosu, Emre Şahin ile birlikte Şahin’in Karga Seven Pictures’taki ortakları Kelly McPherson ve Elizabeth Lake tarafından oluşturuldu. Böylece ortaya daha iddialı, genç, tamamen iyi bir hikaye üzerine kurulu ve cüretkar bir senaryo çıkmış oldu. Dizinin ne zaman Netflix ekranlarına düşeceği ise henüz bilinmiyor.