FSM Köprüsü'nde 900 Gün Sürecek Çalışma Başladı

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları resmen başladı. Çalışmaların 900 gün süreceği açıklandı. İstanbul'daki durumun ne olacağı hakkındaysa bir açıklama gelmedi.

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan 3 köprüden birisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bugüne kadarki en büyük bakımına alınacak. Proje kapsamında, köprünün önemli parçalarının neredeyse tamamı değişecek.

1988 yılında hizmete açılan köprünün bakım ve onarım çalışmalarının 900 gün süreceği açıklandı. Köprüdeki çalışmalar 4 gün önce resmen başladı.

Büyük bir onarım yapılacak:

6 Temmuz’da yapılan “FSM Köprüsü Askı Halatlarının Değiştirilmesi Boğaz Köprülerinin Eksik Kalan İşlerinin Tamamlanması Yapım İşi” isimli ihale, 508 milyon 312 bin TL’ye Japon IHI Infrastructure ve Makyol İş Ortaklığı’na verildi.

33. yılını dolduran köprünün asma halatlarının değişeceği belirtildi. Ayrıca köprünün asfalt alanlarının yenilenmesi, tırabzan ve korkulukların onarımı ve döşeme malzemelerinin bakımı da proje kapsamında yapılacak. Köprünün bakımı ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;

“2013 yılında gerçekleştirilen, “Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri” sırasında FSM’de hasarlı askı kablolarının tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi.”

Ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek mi?

Sözleşmeye göre geçtiğimiz günlerde resmen başlayan çalışmalarla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ya da başka bir makamdan henüz bir açıklama gelmedi. Köprünün İstanbulluların hayatını ve ulaşımı ne kadar etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

4 gün önce başlayan bakım ve onarım çalışmaları 900 gün sürecek ve 7 Şubat 2024’te tamamlanacak.