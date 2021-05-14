Netflix'in Fatih Terim belgeselini duyurmasıyla birlikte #netflixiptal etiketi, Twitter Türkiye'de trendlere girdi. İşin ilginç yanı söz konusu etiket ile rakip takımlardan çok Galatasaraylıların paylaşımının bulunması.

Dünyanın en büyük çevrimiçi film ve dizi yayın platformu olan Netflix, geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile Fatih Terim belgeseli üzerinde çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Süper Lig'de son hafta maçlarının oynanmasından yalnızca 1 gün önce gerçekleştirilen bu açıklama, Galatasaray taraftarları tarafından memnuniyetle karşılanmış olsa da diğer takım taraftarlarından da bir o kadar tepki çekti.

Netflix Türkiye'nin Fatih Terim belgeselini duyuran paylaşımından kısa süre sonra #netflixiptal etiketi, Twitter Türkiye'de trendlere girdi. Özellikle Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, Netflix'in Süper Lig şampiyonunun belirleneceği son hafta maçlarından bir gün önce böyle bir açıklama yapmanın, Netflix'i taraflı gösterdiğini ifade etti.

Fatih Terim belgeseli nedeniyle Netflix aboneliğini iptal ettireceğini söyleyen bazı kullanıcıların paylaşımları:

Ancak Twitter kullanıcılarının tuhaf "trend" alışkanlığı #netflixiptal etiketinde de devam etti. Twitter Trendler'de #netflixiptal'e tıklayıp etiket ile atılan paylaşımlara baktığımızda rakip takım taraftarlarından çok Galatasaraylı taraftarların paylaşımda bulunduğunu görüyoruz. Dolayısı ile söz konusu etiketi belgeseli protesto edenlerden ziyade bizzat Galatasaraylıların trend haline getirdiğini söylesek yeridir.

Galatasaraylı taraftarların #netflixiptal etiketinin trend olmasıyla ilgili paylaşımları: