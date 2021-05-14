Netflix Bombayı Patlattı: Fatih Terim Belgeseli Geliyor

Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım ile platforma Fatih Terim belgeseli geleceğini duyurdu. Söz konusu belgeselin yayın tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmış değil.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film de dizi yayın platformu olan Netflix, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere Türk sporseverleri heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk spor tarihinin en başarılı ve tartışmalı isimlerinden biri olan Fatih Terim'in hayatı, belgesel olarak Netflix'e geliyor.

Netflix Türkiye tarafından konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" ifadeleri kullanıldı. Fatih Terim ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye, başlıyoruz..." şeklinde yanıtladı.

Netflix Türkiye ve Fatih Terim arasında geçen diyalogdan anladığımız kadarıyla söz konusu Fatih Terim belgeseli resmen duyurulmuş olsa da proje henüz geliştirme aşamasında ve prodüksiyon çalışmaları başlamış değil. Doğal olarak belgesel için henüz bir yayın tarihinden bahsetmek de mümkün değil ancak 2022 yılından önce yayınlanmayacağını tahmin edebiliriz.

Fatih Terim kimdir?

4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da doğan Fatih Terim, futbolculuk kariyeri boyunca Ceyhanspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve A Milli Takım formasını terletti. Galatasaray'da 11 yıl boyunca 327 maça çıkan Fatih Terim, bu süreçte tek bir şampiyonluk dahi kazanamadı.

Teknik Direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayıp Göztepe'de devam ettikten sonra 1996 yılında Galatasaray'ın başına geçen Terim, futbolculuk kariyeri boyunca tek bir şampiyonluk dahi kazanamadığı Galatasaray'da ironik bir şekilde gelir gelmez dört şampiyonluk üst üste kazandı. Fatih Terim, kariyeri boyunca 8 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu elde etti.