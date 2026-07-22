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Ellerinizin Terlemesini Önleyen, Dâhili Fana Sahip Oyuncu Faresi "Feinmann F01 Noctua Edition" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Feinmann F01 Noctua Edition, diğer oyuncu farelerinden farklı olarak kendi içerisinde 40mm'lik özel bir fana sahip.

Ellerinizin Terlemesini Önleyen, Dâhili Fana Sahip Oyuncu Faresi "Feinmann F01 Noctua Edition" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyunun en heyecanlı anında veya saatlerce oynadığınız bir oyunda elinizin terlediği oldu mu? Farelerdeki bu problemi çözecek önemli bir ürün hayata geçirilmiş durumda.

Oyuncu ekipmanları üreticisi Pulsar ile efsanevi bilgisayar soğutma markası Noctua, el terlemesine radikal ve bir o kadar da ilginç bir çözüm buldu. İçinde devir ayarlı mini bir fan bulunan yeni oyuncu faresi Feinmann F01 Noctua Edition tanıtıldı.

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Ellerinizin Terlemesini Önleyen, Dâhili Fana Sahip Oyuncu Faresi "Feinmann F01 Noctua Edition" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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Kasa fanı artık avucunuzun içinde

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İşlemci fanlarıyla bilinen Noctua, bu kez doğrudan avucunuzun altını serinletmek için görev yapıyor. Farenin içine yerleştirilen 40 mm'lik özel fan, delikli gövde tasarımından havayı çekerek elinizin her daim kuru ve serin kalmasını sağlıyor. Üstelik oyunu durdurmanıza bile gerek kalmadan, tek bir dokunuşla fanı açıp kapatabiliyor ya da hızını ihtiyacınıza göre ayarlayabiliyorsunuz.

"İçinde fan varsa bu mouse kesin tuğla gibidir" diye düşünmeyin. Karbon kompozit gövdesi sayesinde fare sadece 73 gram. Yani popüler rekabetçi oyun fareleri kadar hafif.

Bu sıra dışı fare sadece serinletmekle kalmıyor, öne çıkan teknik özelliklere de sahip. 42.000 DPI hassasiyete sahip amiral gemisi sensör ile en ufak hareketi bile anında algılıyor. Ayrıca 100 milyon tıklama ömrü sunan optik anahtarlarıyla en "tetik sevdalısı" oyunculara bile yıllarca eşlik etmeye aday.

Peki ya fiyatı?

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Ekran başında elinizi buz gibi tutacak bu teknolojik harikanın fiyatı ise 215,94 dolar (yaklaşık 10.200 TL) olarak açıklandı. Normal farelere kıyasla biraz pahalı olsa da terleme problemi yaşayanlar için hayat kurtaracak cinsten.

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