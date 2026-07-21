Toshiba ile Kumtel Güçlerini Birleştirdi: Türkiye, Ev Teknolojilerinde Avrupa'nın Dev Üssü Olmaya Hazırlanıyor!

Japon şirket Toshiba, Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşu Kumtel ile stratejik bir ortaklığa imza atarak beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektöründe bölgesel bir ekosistem yatırımı başlattı.

Küresel teknoloji devlerinden Toshiba uzun süredir beklenen hamlesini gerçekleştirdi. Japon markası, Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Kumtel ile stratejik iş birliğine giderek beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektöründe yeni bir dönem başlattı.

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Kumtel’in üretim altyapısı Toshiba’nın küresel marka gücüyle birleşecek ve Türkiye bölgesel bir dağıtım ile hizmet merkezi hâline getirilecek. Yapılan bu hamle, üretimden teknoloji transferine, ihracattan servis altyapısına ve istihdama kadar uzanan geniş kapsamlı bir ekonomik dönüşümü hedefliyor.

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Kumtel ve Toshiba artık bir arada

Ortaklığın Türkiye tarafındaki ayağını oluşturan Kumtel, 1972 yılında Kayseri’de kurulmuş bir şirket. Bugün 2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayan şirket, üretiminin yüzde 70’ini 120’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Günlük 30 bin, yıllık ise 7 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesine sahip olan firma, yerli üretimin en kritik kalelerinden biri konumunda yer alıyor.

Diğer tarafta ise 1875 yılında Japonya’da temelleri atılan 150 yıllık Toshiba bulunuyor. Günümüzde Toshiba markalı beyaz eşya operasyonları, küresel ölçekteki Midea Group çatısı altında yürütülüyor. Midea’nın uluslararası tedarik ağı, Toshiba’nın dünya pazarındaki büyümesini desteklerken Türkiye’deki bu yeni adımla birlikte pazar payının önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

Ekosistem yatırımı neleri içeriyor?

Uzmanlar tarafından bir "ekosistem yatırımı" olarak nitelendirilen bu stratejik adım; bayilik organizasyonundan satış sonrası hizmetlere, dijital satış kanallarından tedarik zincirine kadar tüm değer zincirini kapsıyor. Bu iş birliği sayesinde tüketicilerin; enerji verimliliği yüksek ürünlere, daha yaygın servis ağına, hızlı yedek parça teminine ve premium ürün seçeneklerine kolayca erişmesi amaçlanıyor.

İlk etapta Türkiye pazarına 30’dan fazla farklı model sunulacak. Bu ürünler arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve çeşitli küçük ev aletleri yer alıyor. Satış sonrası süreçte ise Kumtel’in Türkiye geneline yayılan servis ağı aktif rol oynayacak ve Toshiba ürünlerinin kurulumunun 81 il genelinde 48 saat içerisinde tamamlanması hedeflenecek.