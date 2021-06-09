Yeni bir basın toplantısı gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kripto para işine gireceklerini açıkladı. Ali Koç'un açıklamasına göre Fenerbahçe, tüm dijital gelirlerini 200 milyon TL seviyesine çıkarmayı planlıyor.

Mayıs ayının sonlarında sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Fenerbahçe Spor Kulübü mevcut başkanı Ali Koç'un kulübün gelirleri ile ilgili yeni planları hakkında konuştuğunu ve kulübün yeni gelir kaynaklarından birinin kripto paralar olacağını açıkladığını aktarmıştık. Bugün yeni bir basın toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, bu konudaki planlarını yineledi.

Fenerbahçe'nin mali durumu ve gelir hedefleri hakkında konuşan Ali Koç, önümüzdeki yılları da kapsayacak şekilde dijital gelirlerin 150-200 milyon TL seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederken "Kripto para işine gireceğiz" diyerek bu konuda da bir adım atacaklarını bir kez daha ifade etmiş oldu.

Ali Koç, geçtiğimiz dönemde canlı bahis ve yeni basit oyunları gibi çeşitli özelliklere kavuşan bahis gelirleriyle de ilgili konuşurken; "Ben bahis hiç oynamadım ama çeşitlilik yoktu, oran düşüktü, canlı bahis, maçlar oynanırken bahis yapma imkanı geldi. Bunlar yoktu, devletimiz bir müdahale etti, 2 sene evvel 12 milyar olan legal bahis oldu 60 milyar" şeklinde konuştu.