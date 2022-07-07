Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabına erişilemiyor. Olayın nedeni henüz bilinmezken Fenerbahçe'den de henüz bir açıklama gelmedi.

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde logosunu beş yıldızla birlikte yenilemişti. Bu yenilemenin ardından sosyal medyanın gündeminden düşmeyen takım, bugün Instagram’da bir sorunla karşılaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Instagram hesabına an itibarıyla ulaşılamıyor. Kulübün Instagram sayfasına ulaşmak isteyenler, Instagram’ın ‘Sayfa kaldırılmış olabilir’ hatasıyla karşılaşıyor. Sorunun nedeniyse henüz bilinmiyor. Fenerbahçe'nin Instagram hesabında çıkan hata: Güncelleme: An itibarıyla Fenerbahçe Instagram hesabına erişim yeniden sağlanmış durumda. Hesapta herhangi bir eksiklik görünmüyor.

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