Kripto paralar büyüdükçe eninde sonunda tüm şirketlerin buna yöneleceğini biliyorduk fakat ilk adımı Ferrari'nin atması oldukça şaşırtıcı.

Alışılmışın dışına çıkan alışkanlıklarıyla bildiğimiz lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, kendisine oldukça sadık olan bir müşteri kitlesine sahip. Kendisinden beklenmeyen adımları da sık sık atan şirket, şaşırtıcı bir şekilde Purosangue isimli SUV modelini duyurmuştu. Bunun ardından tekrar şaşırtıcı bir duyuru geldi.

Ferrari’nin, müşterilerine değer verdiğini söylemiştik. Şirket, şimdi de müşterilerine kulak vererek kripto para yöntemiyle ödeme alacağını duyurdu. Duyuru, şirketin müşteri ilişkilerinden ve pazarlamasından sorumlu Enrico Galliera’dan geldi.

Bayi ve müşteri talepleri sayesinde bu karar alındı.

Tabii hâlihazırda bulunan müşterilerin dışında yeni müşteriler de edinmek isteyen şirketin, kripto yoluyla kaç adet araç satma hedefi olduğu bilinmiyor. Fakat Galliera, Reuters’ın söylediğine göre 2025’e kadar genel anlamda siparişlerin alındığını söylemiş. Söz konusu ödeme yönteminin, 2024’ün ilk çeyreğine kadar Avrupa’da kullanılması, buradan da daha geniş bir alana açılması bekleniyor.

Galliera, kripto yoluyla ödemede herhangi ek bir ücret bulunmayacağını da söylüyor. Avrupa’da durum daha kolay olsa da ABD’deki siparişler için BitPay için anlaşma yapılmış. Kripto para dalgalanmalarından şirketi ve müşteriyi koruyacak olan şirket, gelen paranın yasa dışı aktivitelerden kazanılmadığından da emin olacak.

Her ne kadar kolaylık sağlanmış olsa da şirketler, kripto paraların dalgalanmasından ötürü böyle bir ödeme yöntemine geçmek konusunda tereddüt ediyorlar. Ferrari’nin hareketini bu anlamda cesurca bulabiliriz.

Hazır konuya girmişken Galliera’nın odak konusu olduğu, Ferrari hakkında ilginç bir konuyu daha öğrenmek için üstteki içeriğimize göz atmayı unutmayın.