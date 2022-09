Ferrari Çalışanlarının Ferrari Satın Almaları Neden Yasak?

Üst sınıf araç üreticilerinin çalışanlarını oldukça şanslı görüyor, hatta şirketten özel indirim aldıklarını düşünüyor olabilirsiniz fakat Ferrari'de sistem tam tersine işliyor.

Küçük ya da büyük fark etmeksizin bazı şirketlerin zaman zaman çalışanlara ‘bonus’ niteliğinde avantajlar sağladığını görürüz. Bu avantajlar, genelde şirketin sunduğu hizmete veya ürüne erken ya da indirimli erişim şeklinde karşımıza çıkar ya da spor salonu, Spotify üyeliği gibi tatlı sürprizler de yapılabilir.

Otomobil dünyasında ise durum biraz daha farklı. Yılda yüz binlerce araç üreten şirketlerin çalışanlara, hatta bazen çalışanların yakınlarına bile araç alacakları zaman indirim hakkı verdiğini görürüz fakat konuya ‘lüks’ ve ‘sınırlı üretim’ kavramları dahil olduğunda, özellikle de Ferrari’de bu durum köklü şekilde değişiyor.

Ferrari’de çalışanların yeni otomobilleri alması yasak mı?

Bu bilgi doğru olsa da direkt değil, dolaylı yoldan öyle diyebiliriz. İnternette hızlıca yayılan bu bilgi, Ferrari’nin pazarlama müdürü Enrica Galliera’nın Drive’a verdiği röportajla 2017'de ortaya çıkmıştı. Söz konusu röportajda Galliera, şirketin yılda ortalama 8 bin adet araç ürettiğini söylemişti.

Yine Galliera’nın verdiği bilgilere göre bu araçlar üretildiğinde alışık olduğumuz şekilde satış merkezlerine teslim edilmiyor. En azından sınırlı sayıda üretilen araçlarda durum oldukça farklı.

Milyarder de olsanız gidip araçların hem üretildiği hem de satıldığı ana binadan ‘elinizi kolunuzu’ sallaya sallaya araç alamıyorsunuz:

Çünkü bahsettiğimiz sınırlı üretim araçlar, daha görücüye çıkmadan Ferrari’nin ‘en sadık’ müşterilerine gidiyor. Galliera’nın işi de bu yeni ve sınırlı modellere kimin sahip olup olmayacağına karar vermek.

Kendisinin söylediğine göre şirketin hem gözümüzü hem kulaklarımızı şenlendiren LaFerrari modelinin kabaca üstü açılır versiyonu olan Aperta çıktığında, Galliera 200 kişilik ‘en iyi müşteriler’ listesi oluşturmuş ve aracı satın almak isteyip istemediklerini sormuş. Belki inanılmaz gelecek ama bu 200 kişinin hiçbiri de hayır dememiş.

Özellikle de konu sınırlı üretim olduğunda, talep 200 kişiyi rahatça aşıyor:

Çalışanların Ferrari alamaması konusu da burada birbirine bağlanıyor. Dediğimiz gibi Ferrari, şirkette çalışan bir mühendisin, yeni bir aracı çıkar çıkmaz satın almasına izin vermeyecektir fakat bu, şirketin çalışanı değersiz görmesiyle ilgili değil, sıkı sıkıya takip ettiği ‘önce müşteri’ felsefesiyle ilgili.

Ferrari bir araçtan 200 adet ürettiğinde talep yelpazesinin bir ucunda araca baştan sona aşık olan ve onu kullanmaktan adeta zevk alacak kişiler varken diğer ucunda tabir yerindeyse sadece parayı bulan rapçiler var. Yani yelpazemiz oldukça geniş ve sınırlı üretim söz konusu olduğunda çalışanlara yer kalmaması normal diyebiliriz.

Burada konu, şirketin çalışanı değersiz görmesi değil sınırlı üretimin söz konusu olmasıydı. Peki diğer otomobil üreticilerinde durum nasıl?

Çok yönlü bir otomobil üretici seçebilmek adına Fiat’ı ele alalım. Şirket, elbette farklı markaları da içinde bulundurarak her yıl milyonlarca araç satıyor. Ferrari ise 2021’de adeta mükemmel bir yıl geçirdi ve 11 bin 115 araç sattı. Aradaki farka dağlar kadar desek az kalır.

Fiat bünyesinde çalışan biri, şirketten indirimli fiyata araç satın alabiliyor. Hatta bu imkândan eşi ve çocukları bile yararlanabiliyor. Söz konusu durumda hem Fiat’ın kendi tavsiye ettiği satış fiyatı üzerinden araç alınabiliyor ve çalışanlar galeri pazarlığından kurtuluyor hem de bunun üzerine şirketten daha da fazla indirim ekleniyor. Aynı indirimler kiralamada da geçerli. Bunun üstüne şirketin çalışanlara yıl içinde farklı araçlar vermesi de şaşırtıcı gelmez herhalde.

Üstelik bunu yaparken Alfa Romeo, Chrysler, Dodge gibi markalardan seçebiliyorlar:

Ferrari bu noktada çalışanlarından nefret ediyormuş gibi görünebilir:

Burada yapmamız gereken ayrım, her yıl milyonlarca araç üreterek ortalama her kitleye hitap edebilen bir şirkete karşılık, müşterilerinin her birinin belli olduğu başka bir otomobil üreticisini elimizde tutuyor olmamız.

Teknik olarak Ferrari’nin F1 pilotları da şirketin kadrosunda sayılıyor ve yeni modelleri alabilecek tek çalışanlar onlar:

Bunun sebebini bulmak da zor değil. Dünya yıldızı isimlerden bahsettiğimiz için bu kişiler bir bakıma marka temsilcisi gibi görülüyor. Bu noktada ufak ama önemsiz bir detay: F1 pilotu da olsanız Ferrari size indirim yapmıyor. Her şekilde tam fiyatı ödemeniz gerek. Güncel olarak da pilotlar aynı durumla karşı karşıya.

Kaynaklar: The Drive, Cars Direct