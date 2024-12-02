LEGO, Ferrari SF-24 Formula 1 aracını bire bir kopyalayan, inanılmaz detaylara sahip setini tanıttı.

İkonik oyuncaklarıyla bildiğimiz LEGO, farklı alanlarda iş birliği yapmaya devam ediyor. Formula 1 de bunlardan biriydi. Hatta birkaç hafta önce F1’in 75. yılına özel setler tanıtılmıştı. Şirket, şimdi ise otomobil ve LEGO meraklılarının ağzının suyunu akıtacak bir ürünle karşımıza çıktı.

Şirketin yeni ürünü, Ferrari SF-24’ten ilham alıyor. 1:8 ölçekli bu LEGO araba, hem büyük hem gerçeğine çok benziyor hem de çok pahalı.

Karşınızda Ferrari SF-24’ten ilham alan LEGO seti

Bu LEGO setinin şu anda Formula 1’de de gördüğümüz Ferrari SF-24’ün replikası olduğunu söyleyebiliriz. Araç, ince detaylarına kadar kopyalanmış ve ortaya bu muazzam ürün çıkmış. Uzunluğu ise 60 cm. Yani gerçekten kocaman.

Set, toplamda 1.361 adet parçadan oluşuyor. Aracı bir araya getirdiğinizde spoiler’ları gibi bazıları kısımlarını hareket de ettirebiliyorsunuz. Hatta gerçeğinde bulunan 1,6 litrelik V6’nın bile bir kopyası sete eklenmiş.

Bu bir bir LEGO Teknik ürünü olduğu için normal LEGO setlerinden çok daha karmaşık. Bu yüzden de sadece yetişkinlere yönelik. Açıklamalara göre set, 1 Mart 2025’ten önce piyasaya sürülmeyecek. Fiyatı ise 229,99 dolar (7.985 TL) olarak açıklandı. SF-24, hâlihazırda LEGO’nun bünyesinde bulundurduğu Mercedes ve McLaren replikasi Technic setlerin arasına katılıyor.

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