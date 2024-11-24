LEGO ve Formula 1, 2025 sezonu öncesi iş birliğine gitti. Bu kapsamda Formula 1'in 75. yılını kutlamak için tasarlanan yeni LEGO setleri tanıtıldı.

Formula 1 sezonu hız kesmeden devam ederken bu haftaki Las Vegas Grand Prix’si öncesinde hayranları çok mutlu edecek bir şey yaşandı. LEGO ve Formula 1, iş birliğine giderek F1 temalı yeni LEGO setlerini bizlerle buluşturdu.

Setler, Formula 1’in 75. yılını kutlamak için tasarlandı. Yapılan açıklamalara göre 2025’in ilk aylarında piyasaya sürülecekler.

Setler, hayranları Formula 1'in içine götürecek

LEGO setleri, Formula 1 hayranı olan LEGO meraklılarının ağzının suyunu akıtacak cinsten. Setlerin detaylarına baktığımızda farklı türlerden araçların yer aldığını görebiliyoruz. Bu araçların her biri çok detaylı bir şekilde hazırlanmış.

F1 meraklıları, tuttukları takımları içeren LEGO setlerinin sahibi de olabilecekler. Tüm takımların minik versiyonları bu setler arasında sunulacak. Aynı zamanda pite girme, podyum, çocuklara özel DUPLO yarış seti gibi şeyler de yeni setler arasında yerini alacak.

Hayranların favori yarış alanlarını yeniden yaratırken keyifli zaman geçirmesini sağlayacak bu ürünler, 1 Mart 2025 tarihiyile satışa sunulmaya başlayacak. Fiyatları ise ürünlerine göre 20 dolardan 80 dolar civarlarına kadar değişiyor.

Setlerden diğer fotoğraflar