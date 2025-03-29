Söz konusu lüks bir spor otomobil olduğunda hemen hemen akla gelen ilk isimlerden biri olur Ferrari. Zaman içinde ikonikleşen bu İtalyan markası, özenli işçiliğin âdeta bir sembolü niteliğinde.

Peki böylesine özenli ve kusursuz olan Ferrari’lerin yapım aşaması sizce ne kadar olabilir? Bu süreç tam olarak nasıl ilerliyor?

Gelin, bir Ferrari’nin yapım aşamalarına bakalım.

İtalya’nın Maranello kentinde yer alan Ferrari fabrikasında, bu markaya ait bir dökümhane var.

Bu dökümhane, Ferrari’nin kaliteden ödün vermeden yapım aşamalarını sık sık izlemesini ve her bir parçanın ne zaman yapıldığını, büyük bir hassasiyetle takip etmesini sağlıyor. Ayrıca ermiş metaldan motor parçalarını dökmek, uzun yıllar önce işçilerin aylarca eğitim alması gereken bir işti.

Fakat şimdilerde yalnızca bir haftalık eğitim yeterli oluyor. Çünkü artık makineler, erimiş metalleri kalıba dökme gibi zorlu bir görevi üstleniyor. Yalnızca motor parçalarının son şekli, işçiler tarafından veriliyor fakat bu da azımsanacak bir katkı değil.

Aslında Ferrari’nin gizemi, diğer markalar gibi yalnızca robotlarla çalışmalarına değil aynı zamanda zanaatkarlara el işçiliği yaptırmalarında saklı.

Örneğin zanaatkarlar yani işçiler, çeşitli bileşenleri kendi elleri ile bir araya getiriyorlar. Bir montaj hattında çalışan bu kişiler; koltukları, gösterge panelini, açılır tavanları diğer alt montajları Ferrari’lere takıyor.

Öte yandan klasik bir araba fabrikasında genellikle 2 veya 3 vardiye çalışılır fakat Ferrari’de yalnızca 1 vardiya var. O da sabah 8’den akşam 5’e. Yine saat 5’e geldiğinde iş yerinden çıkabilmek için dualar edilmesine gerek kalmaz. Saat 5’i gösterir göstermez eldeki tüm işler bırakılır.

Devamında işçiler, her biri yaklaşık yarım saat süren 30’dan fazla istasyonda parçaları söküyor, cıvatalıyor veya yerine yerleştiriyor.

Mesela V-8 ve V-12 motorlara sahip arabalar, yapım aşamasında birbirinden ayrılıyor. Örneğin V-12’ler istasyon başına yarım saat zaman harcatıyor. Mekanik, ana yapısal ve elektronik sistemler yerleştirildikten sonra ekler ve son rötuşlar arabayı tamamlıyor.

Ek olarak deri döşeme hassasiyeti açısından makinelerle ölçülüp kesiliyor fakat işçiliği elle devam ediyor.

Yani baştan sona bir Ferrari’yi baştan yaratmak genellikle 3 hafta sürüyor. Bu da tüm modeller dahil olmak üzere yılda yaklaşık 8.500 Ferrari anlamına geliyor. Bu sayı ilk etapta az gibi gözükse de arz-talep dengesi ile bu düzen devam ediyor.

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