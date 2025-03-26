Araba seyir hâlindeyken veya park hâlindeyken, mutlaka bir arıza ile karşılaşmışsınız ve sebebi anlamak için arabanın her yerini karıştırmışsınızdır. Peki karşınıza hiç fren boruları çıktı mı? Ya da frenlerle ilgili bir sorun yaşadınız mı?

Eğer yaşadıysanız fren borularının epey kıvrımlı ve çok halkalı olduğunu görmüşsünüzdür. Ancak neden bu kadar kıvrımlı ve halka biçiminde?

Bu kadar çok kıvrımın bir anlamı var mı?

Aslında tüm bu halkaların ve kıvrımların bir amacı var. O da esneklik.

Kamyonlar da arabalar da sürüş esnasında eğilmeye ve esnemeye ihtiyaç duyar. Ayrıca birçok kamyonun, gövdeyi destekleyen bir şasisi yani iskeleti var. Gövde, çeşitli kauçuk bağlantılarla şasiye tutturuluyor ve bu sebeple gövde ile şasi arasındaki hareket epey fazla oluyor.

Ayrıca ana silindir, gövdeye tutturulurken de diğer fren bileşenlerinin bazıları şasiye tutturuluyor. Yine aracın fren pedalına basılması güvenlik duvarını esnetiyor ve böylece ana silindir hareket ediyor. Fakat frenlerdeki diğer bileşenleri hareket ettirmek bu kadar kolay değil.

Örneğin bir araba, her zaman kusursuz şekilde yapılmıyor.

Mesela arabalardaki ana silindirden, kitlenme önleyici fren sistemi pompasına olan mesafe farklılık gösteriyor. İşte fren hatlara eklenen ekstra bu esneklik de araçların birbirinden biraz farklı olsalar bile monte edilmelerine olanak tanıyor.

Mesela hatlar düz ve kısa olsaydı, aracın hareketi sonunda fren hatlarını çatlayabilirdi. Sürekli olarak esneme metali yorar ve sonunda kırardı. Tıpkı bir kaşığın ileri geri bükülmesinin sonunda kırılacağı gibi. Özetle fren borularının çok kıvrımlı olmasının sebebi büyük oranda esneklikle ilişkili.

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