Sabah erkenden uyanıp, telaşla evden çıktınız ve otoparktaki arabanıza doğru yürüyorsunuz. Sınava, işe veya randevuya yetişmek istiyorsunuz. Ancak bir de baktınız ki arabanız çalışmıyor. Eyvah!

Arabanın çalışmama sebebini bul bulabilirsen. Acaba sorun tam olarak neresinde? Birkaç hareket ile tekrar çalıştırabilir misiniz? Yoksa sanayi yolu gözüktü mü?

İşte en yaygın 8 sebep.

Ya arabanın alternatörü bozuksa?

Arabayı çalıştırabiliyorsunuz ancak çok geçmeden stop ediyor. Ya da iç ışıklar önce parlak, sonrasında sönük bir hâl alıyorsa problem alternatörde olabilir. Bu sorun, gösterge panelinde akü sembolü ile de görülebilir. Ek olarak alternatör, kayışlarla çalıştığı için yanık kokusu almanıza sebep olabilir.

Arabanın kontak anahtarında bir problem olabilir.

Kontak anahtarı, aküden arabanın parçalarına güç taşır ve bu anahtar, kontak kilidi silindirinin arkasında yer aldığı için ağır bir anahtarlık, kontak anahtarına baskı uyguluyor olabilir. Elbette kontak anahtarı ile ilgili bambaşka sorunlar da mevcut olabilir.

Arabanın aküsü bitmiş olabilir.

Eğer arabayı çalıştırmayı denediğinizde, motorun çalıştığını duymuyorsanız, gösterge panelindeki ışıkların yandığını görmüyorsanız ya da farlar çok zayıf veya çalışmıyorsa akünün bitmiş olması muhtemel.

Akü bağlantısı da bozuk olabilir.

Aracın akü bağlantısının bozulması, akünün bitmesine kıyasla çok daha nadir görülen bir problem ancak eğer arabanız çalışmıyorsa, aküdeki kablo bağlantıları gevşemiş veya bozulmuş olabilir.

Bu problemi düzeltmek için kablo bağlantılarını çevirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer hareket ediyorlarsa, terminaller gevşek anlamına gelir ve sıkılmaları gerekir. Elbette farklı işlemlerin uygulanması da ihtiyaç olabilir.

Ya marş bozulduysa?

Marş motoru, anahtarı taktığınızda moturu çalıştırır. Eğer arabanızı çalıştırmaya çalışırken tıkırtı sesi duyarsanız, bu ses marş motorundan geliyor olabilir. Ancak bir ipucu verelim. Cenaze namazı kılınmış bir marş motoru, her zaman tıkırtı sesi çıkarmaz.

Triger kayışını kontrol etmekte fayda var.

Triger kayışı, motoru doğru zamanda döndüren kauçuk bir şerit. Eğer onda herhangi bir arıza meydana gelirse motor çalışmaz. Yine marş motoru çalışabilir ancak dönmeyebilir, bir de kaputun altından sert bir “tık” sesi duyulabilir.

Aslında bu çok yaygın bir problem değil çünkü triger kayışları, çoğunlukla motor çalışırken kırılır. Ancak her ne olursa olsun sanayinin yolunu tutmanız gerekir.

Arabanın yakıt filtresi tıkanmış olabilir.

Yakıt filtreleri, benzin deposundan yakıt enjektörlerine temiz yakıt iletir. Eğer arabanız yüksek bir kilometreye sahipse veya kalitesiz bir yakıt kullanıyorsanız, bu problemle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Özetle eğer bir sabah uyanıp işe gitmek için arabanıza bindiğinizde, arabanızın çalışmaması ile karşı karşıya kaldıysanız sebebi bu yaygın 7 sorun olabilir.

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