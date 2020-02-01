FIFA 20'de Satılan En Değerli 5 Oyuncu Kartı

FIFA serisi, dünya çapında en popüler futbol oyunlarından biri olmasıyla biliniyor. Peki, her gün milyonlarca aktif oyuncu tarafından oynanan bu oyunda en değerli oyuncu kartları hangileri? Gelin bu oyuncuların listesine kısa bir bakış atalım.

Dünyanın en popüler futbol oyun serisi olan FIFA, yüzlerce farklı ülkede milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. FIFA çılgınlığı o kadar üst seviyelere ulaşmış durumda ki insanlar, FIFA’da daha iyi bir kadroya sahip olabilmek için oyuna on binlerce dolar harcıyor. Hâl böyle olunca EA Sports da oyuncularını elinde tutmak için FIFA 20’ye sürekli yeni etkinlikler ekliyor.

Oyunda hâlihazırda yer alan futbolcu kartlarının daha üst versiyonları, bu etkinlikler aracılığıyla oyuna geliyor. Bu noktada FIFA 20 tutkunları, ‘Yılın Takımı Oyuncuları’, ‘Cadılar Bayramı Oyuncuları’, ‘Headliners Oyuncuları’ ve ‘İkon Oyuncular’ gibi pek çok farklı oyuncu kartına paket açarak sahip olabiliyor. Peki, oyundaki en değerli futbolcu kartları hangileri? Gelin bu sorunun cevabına biraz daha yakından bakalım.

5. Yılın Takımı Oyuncusu Messi

Spor tarihinin en ikonik futbolcularından biri şüphesiz Arjantinli yıldız Messi’dir. Durum böyle olunca ünlü futbolcunun FIFA 20 kartı da oyundaki en değerli kartlar arasındaki yerini alıyor. 99 genel ortalamayla oyunun en nadir kartlarından biri olan TOTY Messi, FIFA 20 marketinde 4,5 milyon Coin’den satışa sunuluyor.

4. Headliners Neymar Jr.

Headliners Neymar Jr. oyuncu kartı, şu anda FIFA 20 marketinde 4,7 milyon Coin’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Özel bir etkinliğe ait olan bu kart, 94 genel ortalamayla standart Neymar kartından biraz daha güçlü. Bununla birlikte kartın en dikkat çeken özelliğinin 97 puanlı top sürme yeteneği olduğunu söyleyebiliriz.

3. Yılın Takımı Oyuncusu Mbappe

Son yılların genç yeteneği Mbappe, FIFA 20’nin Yılın Takımı’nda yer almayı başaran bir başka oyuncu. Standart Mbappe kartından çok daha güçlü olan bu kart, savunma hariç tüm kategorilerde inanılmaz istatistiklere sahip. Oyuncuların en çok tercih ettiği kartlardan biri olan TOTY Mbappe, markette 5,3 milyon Coin'den alıcı buluyor.

2. Icon Ronaldinho

İkon oyuncular, sağladıkları kimya bonusu sayesinde tüm FIFA oyunlarında hep değerli olmuştur. Bu ikon oyuncular da genellikle futbol tarihine imzasını atmış, şimdilerde emekli olmuş futbolculardan oluşuyor. Tabii ki futbol denince akla ilk gelen isimlerden Ronaldinho da oyunun en değerli kartlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 94 genel ortalaması olan kart, markette 5,7 milyon Coin’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

1. Yılın Takımı Oyuncusu Ronaldo

Günümüz futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Cristiano Ronaldo, son yıllardaki ‘FIFA Yılın Takımı Oyuncuları’ listesinin hepsinde kendine yer edinmeyi başardı. Standart Ronaldo kartı bile pek çok FIFA tutkununun hayalini süslerken oyuncunun bir de TOTY kartı bulunuyor. 7,6 milyondan başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu kart, 99 genel ortalamasıyla adeta bir canavar sunuyor.

Tabii ki oyunda İkon Ronaldo veya İkon Gullit gibi çok daha pahalıya satılan oyuncular da bulunmuyor değil. Yine de FIFA 20’yi ciddiye alan ve rekabetten hoşlanan oyuncuların, yukarıdaki listede yer alan bu oyuncuları tercih ettiğini söyleyebiliriz.