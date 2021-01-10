FIFA 21 İçin Yılın Takımı Oylamaları Başladı

Electronic Arts'ın futbol oyunu FIFA 21'de Yılın Takımı oylamaları başladı. Sizler de ankete katılarak yılın takımını seçebilirsiniz. Bu sene yılın takımına girmesi için 70 oyuncunun aday olduğunu belirtelim.

2020 yılı pandeminin gölgesinde geçerken bu durum futbol için de farklı olmadı. Ertelenen ve sonrasında sıkışık bir takvimde seyircisiz oynanan maçlar, ertelenen turnuvalar derken tadı tuzu olmayan bir sezon geride kaldı.

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından olan FIFA 2021'de yılın sona ermesiyle birlikte yılın takımının belirlenmesi için de oylamalar başladı. Yapılacak olan oylamada futbolseverleri oldukça zor kararlar bekleniyor.

FIFA 21'in taktiği 4-3-3

Oy verme sistemi oldukça basit. Oy verme ekranındaki taktik sahnesinde seçtiğimiz oyuncuları pozisyonlarına sürüklüyoruz. Burada oyuncular için karar vermek oldukça zorlaşıyor, zira hazır gelen 4-3-3 dışında bir taktik seçme şansımız bulunmuyor.

Listede yılın takımına aday olarak belirlenmiş 70 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular 4 farklı kategoriye ayrılmış durumda. Bunlar da sırasıyla kaleciler, defans oyuncuları, orta sahalar ve hücumcular olarak gruplandırıldı.

Oyunun belirlediği taktik 4-3-3 olduğu için her mevkide favori oyuncuları seçmek mümkün olmuyor. Diyelim ki forvete dört oyuncu seçmek istiyorsunuz. Kadroda sadece 3 oyuncuya yer olduğu için tercihlerinizden birini kadro dışında bırakmak durumunda kalıyorsunuz. Hücumcu oyuncunuzu orta sahaya kaydıramıyorsunuz.

Yıldızlar geçidi

Bu adreste yer alan anketten oy kullanarak yılın takımında görmek istediğiniz oyuncuları seçebiliyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse son birkaç yıldır yılın takımı için açıklanan adaylar bir kez daha karşımızda yer alıyor, heyecan verici çok fazla yeni isim yok.

Bir diğer göze çarpan nokta ise genel olarak İngiltere, İspanya ve Almanya'da top koşturan isimlerin listeye dahil edildiği. Her ne kadar bu liglerde yer alan takımlar büyük başarılar elde etmiş olsa da, dünyanın geri kalanı bu listenin dışında kalmış gibi duruyor. Listedeki oyunculardan siz hangilerini ilk 11'inize koyardınız?