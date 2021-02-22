FIFA, ofsayt ile ilgili tartışmaları sona erdirmek için yarı otomatik ofsayt sistemi geliştiriyor. Sistem için geliştirilecek algoritma, yüzlerce ofsayt pozisyonu ile eğitilecek.

Dünya futbolunda son yıllarda gerçekleşen en büyük yenilik olan VAR (Video Asistan Hakem), Şampiyonlar Ligi’nden Premiere League’e hemen her büyük futbol organizasyonunda kullanılıyor ve maçlardaki pek çok hakem hatasının engellenmesine yardımcı oluyor. Yine de VAR bile hakemlerle ilgili tüm tartışmaları ortadan kaldırabilmiş değil.

Paylaşılan bilgilere göre FIFA, VAR sistemine rağmen hale tartışmaların bitmediği ofsayt pozisyonları için yarı otomatik ofsayt teknolojisi üzerinde çalışıyor. Söz konusu teknoloji için üç farklı teknoloji şirketi ile çalışan FIFA, yüzlerce farklı ofsayt pozisyonu ile algoritmayı eğitecek ve ofsayt pozisyonlarında hakemlere yardımcı olmasını sağlayacak. Ayrıca FIFA, ofsayt pierolarındaki görselliği de iyileştirmeyi hedefliyor.

FIFA, VAR’ın kullanımından memnun

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan bir FIFA yetkilisi, “FIFA, VAR'ın dünya genelindeki kullanımından genel olarak çok memnun. VAR'ın doğru kararlara yol açtığı bir gerçek. FIFA bundan hem memnun hem de gururlu. FIFA, VAR teknolojisinin daha da geliştirilmesi için IFAB ile sürekli temas halinde” ifadelerini kullandı.

Ayrıca FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina da VAR ile ilgili olarak “Yapmaya çalıştığımız şey tutarlı bir değerlendirmeye sahip olmak ve VAR ile bu kararları almak. Yani bu ağ hakemler için çok önemli” dedi ve amaçlarının hakemlerde bir standart oluşturmak olduğunu belirtti.