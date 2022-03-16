Pek çok kişi tarafından pek beğenilmeyen bir sosyal medya platformu olmasına rağmen dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok videolarını kolayca indirebiliyorsunuz ancak videolarda bir filigran oluyor. Filigransız TikTok video indirme nasıl yapılır merak edenler için en etkili yöntemleri listeledik.

ByteDance tarafından geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan sosyal medya platformu TikTok, bugün 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi. TikTok’ta yapılan neredeyse her akım, pek çok kişi tarafından beğenilmese bile yine de kullanıcı sayısı bazı gerçekleri açıkça ortaya koyuyor. TikTok videolarını indirmek ise belki de en kolay yapılacak işlemlerden bir tanesi.

TikTok videoları kolayca iniyor ancak videolar üzerinde bir filigran bulunuyor. Platform, haklı olarak hem kendinin hem de video sahibinin haklarını korumak için bu filigranı ekliyor ancak indiren herkes ya da videolarını indirmek isteyen kullanıcılar bundan memnun değil. Filigransız TikTok videosu indirmek için kullanabileceğiniz bazı internet siteleri ve üçüncü taraf uygulamalar var. Filigransız TikTok video indirme nasıl yapılır merak edenler için en etkili yöntemleri listeledik.

Filigransız TikTok video indirme yöntemleri:

SnapTik

SSSTikTok

ExpertsPHP

Downloaderi

TikTok Download Online

Video Downloader Without Watermark - TikMate

SaveTok

TT Downloader

Mobil uygulaması da var: SnapTik

SnapTik, hem mobil hem de masaüstü internet tarayıcınız üzerinden açarak ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebileceğiniz bir internet sitesidir. SnapTik aynı zamanda Android kullanıcılarına bir mobil uygulama da sunuyor. İnternet sitesini açtıktan sonra yapmanız gereken tek şey, filigransız indirmek istediğiniz TikTok videosunun bağlantısını yapıştırmak ve Download butonuna tıklamak. SnapTik internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

HD görüntü kalitesinde: SSSTikTok

Android kullanıcılarına bir mobil uygulama da sunan SSSTikTok, hem mobil hem de masaüstü internet tarayıcınız üzerinden açarak ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebileceğiniz bir internet sitesidir. SSSTikTok ile filigransız TikTok videolarını HD görüntü kalitesinde MP4 formatında indirebilirsiniz. SSSTikTok internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Filigransız TikTok videolarından fazlası: ExpertsPHP

ExpertsPHP internet sitesini hem mobil hem de masaüstü internet tarayıcınız üzerinden açarak ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebileceğiniz gibi Instagram, Facebook, Twitter, Vimeo gibi farklı sosyal medya platformlarındaki videoları da indirebilirsiniz. Tüm videolar HD görüntü kalitesinde ve MP4 formatında kullanıcılara sunuluyor. ExpertsPHP internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Ultra HD videolar: Downloaderi

Downloaderi hem mobil hem de masaüstü internet tarayıcınız üzerinden açarak ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebileceğiniz bir internet sitesidir. Downloaderi, uygun videoları ultra HD görüntü kalitesinde ve MP4 formatında indirmenizi sağlıyor. İnternet sitesini açtıktan sonra yapmanız gereken tek şey, filigransız indirmek istediğiniz TikTok videosunun bağlantısını yapıştırmak ve Download butonuna tıklamak. Downloaderi internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Basit, kullanışlı arayüz: TikTok Download Online

Android kullanıcılarına bir mobil uygulama da sunan TikTok Download Online, hem mobil hem de masaüstü internet tarayıcınız üzerinden açarak ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebileceğiniz bir internet sitesidir. En basit ve kullanışlı arayüzlerden bir tanesini sunmakta olan TikTok Download Online internet sitesi üzerinden indirme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. TikTok Download Online internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Video Downloader Without Watermark - TikMate

Video Downloader Without Watermark - TikMate mobil uygulamasını Google Play Store üzerinden Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza indirerek ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebilirsiniz. Mobil uygulamanın boyutu oldukça küçük olduğu için tüm cihazlarda rahatlıkla çalışacaktır. Basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olduğu için herkes tarafından kolayca kullanılabilir.

iOS için en iyisi: SaveTok

SaveTok mobil uygulamasını App Store üzerinden iOS işletim sistemine sahip iPhone akıllı telefonunuza indirerek ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebilirsiniz. Uygulamanın iPad versiyonu şu an için yok. SaveTok ile filigransız TikTok videoları indirmenin yanı sıra uygulamada bulunan videolarınızı ve sevdiğiniz videoları arşivleyerek kendi özel kütüphanenizi oluşturabilirsiniz.

Başarılı bir Chrome eklentisi: TT Downloader

Google Chrome Web Mağazası üzerinden indirerek Google Chrome internet tarayıcınızda kullanabileceğiniz TT Downloader eklentisi ile ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebilirsiniz. Sıfır görüntü ve ses kaybı ile video indirme garantisi veren TT Downloader eklentisinin kullanımı ise son derece kolay. TT Downloader Chrome eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok videolarını filigransız indirmek için kullanabileceğiniz internet sitelerini ve uygulamaları listeleyerek tüm bu yöntemlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki yöntemlerden birini kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.