Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege'in yeni versiyonu olacak "Siege X"i duyurdu. Şimdilik hiçbir detay verilmedi ancak şirket, Siege X'in 13 Mart'ta tüm detaylarıyla duyurulacağını açıkladı.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, bu duyuruda Tom Clancy's Rainbow Six Siege'i 10 yıl daha sürdürecek "Siege X" projesinden bahsetti. Yapılan açıklamada Siege X'in sıradan bir güncelleme veya Tom Clancy's Rainbow Six Siege'in devamı olmayacağı söylendi. Yeni proje, geliştirici ekibe göre "evrim" olacak.

Ubisoft'un açıklamalarından anladığımız şey, Rainbow Six Siege X'in çok büyük bir güncelleme olarak karşımıza çıkacağı. Ancak bu güncelleme, oyunun temellerini bile değiştirecek. Ancak yeni projenin tam anlamıyla neler sunacağı şimdilik belli değil. 13 Mart'ta Siege X için düzenlecek lansman, proje ile ilgili tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.

İşte Rainbow Six Siege X yayımlanan ilk fragman

Yayımlanan fragman, Rainbow Six Siege X ile ilgili neredeyse hiçbir detay sunmuyor. Burada görebildiğimiz tek şey, oyunun duyuru tarihi. 13 Mart, Ubisoft'un ikonik oyunu için büyük bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

Bu arada; Rainbow Six Siege X projesinin teknik alanda da bazı iyileştirmelere ev sahipliği yapacağını söyleyelim. Bu bağlamda; grafik ve ses iyileştirmeleri ile oyun hissiyatının iyileştirilmesi gibi hususlar, Siege X'in sunacağı özellikler arasında yer alacak.