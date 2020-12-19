14. Finance Break Etkinliği Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün köklü etkinliklerinden biri olan Finance Break'in 14.'sü önümüzdeki hafta başlıyor. Bu yıl çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinlik, 21 Aralık tarihinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Türkiye'nin en köklü öğrenci kulüplerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, öğrencilere finans dünyasında merak ettikleri sorunların yanıtlarını bulma fırsatı sunan Finance Break etkinliğinin 14.'sünü düzenliyor.

Kampüsün en büyük finans etkinliği olan Finance Break, bu yıl 21-22-23 ile 28-29-30 Aralık tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen finans yöneticilerini, ekonomistlerini ve yatırım alanında uzman isimleri bir araya getiren etkinlik kapsamında öğrencilerin finans dünyasını daha yakından tanımaları hedefleniyor.

Finance Break'te bu sene kimler var?

Daha önce alanında uzman onlarca ismi ağırlayan Finance Break'te bu sene Chicago Üniversitesinden Pietro Veronesi, London School of Economics’ten Garrick Hileman, Oxford Üniversitesinden Nadine Strauss; Emre Alkin, Erkin Şahinöz, Yalın Alpay, Artunç Kocabalkan, Murat Sağman, Işık Ökte ve daha birçok değerli isim yer alacak.

14. senesinde "Break the Silence" mottosuyla toplam 6 gün ve 18 farklı oturumda düzenlenecek etkinlikte dijital dönüşüm, fintech, değişen dünyada finansal yönetim gibi konuların yanında Türkiye ve dünya ekonomisindeki belirsizlik ve yeni gelişmelere de değinilecek.

Webtekno'nun da tanıtım sponsorları arasında yer aldığı 14. Finance Break etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.