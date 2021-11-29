Financial Times, başyazısını Türk ekonomisinin gidişatına ayırarak son dönem hakkında değerlendirmede bulundu. Ayrıca Türklere ellerindeki parayı korumak için de bir ‘tavsiye’ verdi.

Türkiye, son haftalarda yakın zamanda hiç yaşamadığı derecede olumsuz ekonomik olaylara tanıklık ediyor. Dolar kuru, euro ve diğer tüm kurlar, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı nedeniyle görülmemiş hızda rekorlara imza attı. Öyle ki doların 9’dan 10’a çıkması 1 ay, 10’dan 11’e 7 gün, 11’den 12’ye 4 gün ve 12’den 13’e çıkması yalnızca 3 saat aldı.

TL’nin bu değer kaybı, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde yer aldı. Bugün de Financial Times gazetesi, başyazısını Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ayırarak Türk vatandaşlara bir tavsiye verdi.

"Yüksek döviz borcu olan yoksul ülkeler risk altında kalacak"

Financial Times, yaklaşık 2 hafta içinde %20 değer kaybeden TL’nin değerindeki çöküşün, ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadığını dile getirdi. Uzun süredir cari açıktan muzdarip olan Türkiye’nin ihracattaki artış ve yabancı turist sayılarındaki düzelmeyle eylül ayında iki ay üst üste cari dengede fazla vermesi, buna bir kanıt olarak sunuldu. FT, TL’nin değer kaybından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tuttu. FT, yazısına şu şekilde devam etti:

“Yükselen piyasa ekonomilerinin bu sene dolar karşısında genel olarak kötü performans sergilediği doğru. ABD Merkez Bankası'nın (FED) yakın zamanda koronavirüs nedeniyle ekonomiyi ve finans sektörünü desteklemek amacıyla varlık alımı programını azaltmaya başlayacağı yönündeki beklenti, doların değer kazanmasına yol açtı. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek faiz oranları arayışındaki serbest dolaşımda olan sermaye artık evine dönüyor. Pakistan Merkez Bankası Başkanı'nın geçtiğimiz hafta Financial Times ile söyleşisinde belirttiği gibi, hissiyat değişirse yüksek döviz borcu olan daha yoksul ülkeler risk altında kalacak.”

Türk vatandaşlarına ‘tavsiye’

Financial Times, ‘Hikâyenin daha mutsuz bir sonu olabilir’ diyerek enflasyonun şimdiden yıllık %20 seviyesinde seyrettiğini, bunun da gerçek faiz oranlarının yaklaşık negatif %5 olduğu anlamına geldiğini ifade etti. FT, faiz indirme programının devamı halinde TL’nin daha da değer kaybedeceğini, fiyatların acımasızca artacağını söyledi. Türk vatandaşlarının tasarruflarını korumasının tek yolununsa alternatif bir para birimine başvurmak olduğu açıklandı.