Yemeksepeti Kullanıcılarının Bilgileri Sapıkların Elinde!

Geçtiğimiz haftalarda 60 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdiğini iddia eden hackerlar, geçtiğimiz gün de 20 bin kullanıcının bilgilerini herkese açık bir şekilde paylaşmıştı. İşte o bilgiler, şimdiden sapıklar tarafından kullanılmaya başladı. Tabii bu yalnızca bir başlangıç olabilir..

Geçtiğimiz günlerde bir grup hacker, daha önce 21 milyon kişinin bilgilerinin ortaya çıktığı bir saldırıya maruz kalan Yemeksepeti hakkında yeniden çarpıcı bir iddia ortaya atmışlardı. Bu kez saldırının boyutunun çok daha büyük olduğu iddia ediliyordu. Hackerlar, 60 milyon Yemeksepeti kullanıcısının isim soyisim, telefon numarası ve adresini ele geçirdiklerini söylüyordu.

Yemeksepeti, iddiaların ardından paylaştığı açıklamasında herhangi bir hacklenme olayının söz konusu olmadığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra Yemeksepeti, iddiayı dillendiren ve bilgilerinin ortaya çıktığını açıkça gösteren İbrahim Haskoloğlu ve birkaç gazeteciye daha dava açmıştı. Bunun üzerine hackerlar, Yemeksepeti’ne daha çok kızdıklarını belirterek 20 bin kullanıcının telefon numaralarını, adreslerini ve isim soyisimlerini herkese açık bir şekilde paylaştı.

Paylaşımın etkileri görülmeye başladı:

Twitter’da Başak isimli bir kullanıcı, kişisel verileri açık bir şekilde paylaşılan 20 bin kişi arasında yer alıyordu. Başak, paylaştığı ekran görüntüsünde gece yarısında bir kişiden aldığı mesajları gösterdi. Hiç tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen mesajlarda kendisine ev adresi gönderiliyor ve küfürler sarf ediyor, kendisini görüntülü arıyordu.

Başak'ın paylaştığı sohbet görüntüleri şu şekildeydi:

Polise gitti, hiçbir sonuca varamadı:

Olay üzerine karakola giden Başak, polislerin bu konuda bir şey yapamayacaklarını söylediğini ve konuyu sosyal medyada paylaşmayı önerdiklerini ifade etti. Öte yandan polisin ayrıca “Belli ki tanıdığın biri.” dediği de belirtildi.

Yemeksepeti, veri ihlali söz konusu değil dedi:

Başak, bunun ardından Yemeksepeti’nin canlı desteğine ulaştı. Kendisine kendi adresi, hiç bilmediği bir kişi tarafından telefonuna ulaşarak atılsa bile, Yemeksepeti yeni bir veri ihlalinin söz konusu olmadığını tespit ettiklerini belirtti. Olay, haliyle sosyal medyada yeniden bir açıklama gelmesi yönünde Yemeksepeti’ne olan baskıyı artırdı. Aynı şekilde KVKK’nın da bu konuda artık harekete geçmesi istendi.

Hackerlar, verilerin kullanımıyla ilgili bir uyarı da paylaştı:

Öte yandan hackerlar, dün yaptıkları güncellemeyle Türklere bir uyarı geçti. Açıklamada "“Bu hasta Türk erkekleri kadınlara WhatsApp üzerinden yardım etme bahanesiyle mesaj atmayı durdurmalı” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

Yemeksepeti ise tüm bu olan bitene rağmen sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.