Prize takılı elektronik cihazınızı çıkarttıktan sonra geri takmak için en az 30 saniye beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde istemeyeceğiniz sonuçlar doğurabilir.

Prizdeki bir fişi çekip hemen ardından yeni bir fiş takıyor musunuz? Cevabınız “Evet.” ise biraz riskli bir şey yapıyorsunuz demektir.

Elektronik cihazları fişten çektikten hemen sonra tekrar takmanın pek çok olumsuz etkisi var. Bunların neler olduğuna bir bakalım.

Elektronik cihazı fişten çıkardıktan sonra 30 saniye beklemek, 1900’lere kadar uzanan bir tedbir.

1800’lerin sonunda evlere elektriğin girip, 1900’lerin başında elektronik cihazların evlerde yaygınlaşmasıyla bir dizi güvenlik açıkları da ortaya çıktı elbette. Kısa devreler, elektrik çarpmaları, ufak çaplı da olsa yangınlar…

Tüm bunlar, elektroniklerle ilgili çeşitli güvenlik önemlerini yaygınlaştırdı. Özellikle üretici firmalar, ürünlerin kutularına birçok uyarı maddeleri yazdı. Science ABC’nin belirttiğine göre bir elektronik cihazın fişini çektikten sonra tekrar takmadan önce 30 saniye beklemek de bunların arasındaydı.

Peki 30 saniye beklemezsek ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir?

Elektronik devrelerdeki kapasitörler (güç kaynağı içinde bulunan devrelerdeki filtrelemeyi yapar, elektrik enerjisini depolar, kısa devre anında enerjiyi hızlıca boşaltır) cihaz aniden kapandığında bile enerjiyi bir süre depolayabiliyor.

Bu depolanan enerji, cihaz prize tekrar takıldığında sıfırlanmasını engelleyebiliyor ve gerilim sebebiyle elektrik çarpması gibi riskli sonuçlar meydana gelebiliyor.

Donanım hasarına da sebep olabilir.

Bazı elektronik bileşenler, ani elektrik kesilmesi ya da hızlıca prizden çıkarıp tekrar takma sırasında zarar görebiliyor. 30 saniyelik bekleme süresi, bu bileşenlerin güvenli bir şekilde kapanmasını sağlıyor.

Benzer şekilde kimi elektronik cihaz, kapatıldıktan sonra bir süre geçici hafızasında veri saklayabiliyor. Yeterince beklenmediğinde ise verilerde sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Kısacası bir elektronik cihazı fişten çıkardıktan sonra tekrar takmadan önce 30 saniye beklemenizde fayda var...

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