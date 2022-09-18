Bir zamanlar Hollywood’un en potansiyelli yıldız adayları arasında yer alan Ezra Miller, son dönemde sık sık skandallarla gündeme geliyordu. Miller’ın şimdi ise etrafındaki kişilere mesih olduğunu söylediği iddia edildi.

DC genişletilmiş evreninde yer alan oyuncular arasında Ezra Miller’ın önemli bir yeri vardı. Aktör, markanın geleceği için merkezi bir rolde yer alması planlanan ve hali hazırda büyük bir hayran kitlesine sahip Flash karakterini canlandırıyordu.

Miller aslında zaten saatli bomba gibi bir kişilik olsa da, Flash gibi büyük bir marka için büyük önem taşıyan bir karakteri taşıyamamış ve birden gelen büyük şöhretin ardından saçmalamış gibi gözüküyor. Miller’ın son olarak yakın çevresine mesih olduğunu söylediği ifade edildi.

Flash’ı oynamak, Flash olmak değilmiş

Daha önce röportajın orta yerinde durduk yere gazetecilere esrar içmeyi teklif etmek, ComicCon’da kendisine mikrofon uzatan gazetecilere anlamsız sözcüklerle cevap vermek gibi olaylara karışan oyuncu, bir röportajda da çocukluğunda gördüğü vahşi rüyalardan bahsetmişti.

Zaman içerisinde plansız yaşamanın sınırlarını zorlamaya başlayan oyuncu, arkadaşları ile birlikte İzlanda’ya gitmiş, orada bir barda birinin boğazına yapışmıştı. İlk olay bir sarhoş kavgası olarak geçiştirilse de, daha sonra bir başka barda bir kadınla yaşadığı kavga viral olmuştu. Üstelik bu kavga sırasında Warner Bros ile telefondaydı.

Bu durum sadece ünlü aktörün suçu gibi de durmuyor. Miller’a yakın kaynaklara göre oyuncunun ruhani danışmanı olan Jasper Young Bear adlı bir kişi, aktörün davranışları üzerinde önemli etkiye sahip. Miller’a “hareketin bir parçası değilsin, hareketin kendisisin -yeni Mesih sensin ve özgür masonlar seni öldürmek için iblisler yolluyor” tarzında telkinlerde bulunuyor.

Ünlü oyuncunun temsilcileri sık sık farklı suçlamaları reddetmek için kamera karşısına geçiyor olsa da, hakkında biri Amerikan yerlisi bir genç kadınla kadının çocukluğundan bu yana devam eden taciz iddiaları dahil pek çok ciddi suçlama var. Bunlara haneye tecavüz, hırsızlık, pasaport gibi değerli evrakları çalmak da dahil.

The Flash filminin Warner Bros’tan gördüğü desteğin kaybolmaya başlaması ile birlikte, bir kült lideri olarak da görülmeye başlanan Ezra Miller oldukça ciddi olduğunu belirttiği bir mental tedavi sürecine de başladı. Silahlar, esrar ve Flash figürlerinden sunaklar yapan Miller’ın nasıl geri döneceği ise şimdiden merak konusu.