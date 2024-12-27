Ford, General Motors ve Toyota, Başkanlık görevine seçilen Donald Trump’ın yemin törenine milyonlarca dolarlık bağış yapacaklarını duyurdu.

Ford, General Motors ve Toyota, başkan seçilen Donald Trump’ın yemin törenine destek vereceklerini açıkladı. Üç büyük otomotiv markasından her biri 1 milyon dolar bağış yapacak. Ford ve GM ayrıca etkinlikte kullanılmak üzere araç da bağışlayacak.

Otomotiv sektörünün önemli oyuncuları olan Ford ve General Motors, Trump’ın yemin töreni için kolları sıvadı. Her iki şirketin yanı sıra Toyota da 1 milyon dolar bağış yaparak etkinliğe destek verecek.

Ford, GM ve Toyota, Trump’ın yemin törenine bağış yapıyor

Bağışlar başkanların geleneksel olarak yemin töreni için düzenledikleri fon toplama etkinliklerine katkı sağlıyor. 2021’de Biden’ın yemin töreni için Google, Microsoft, Pfizer gibi büyük şirketler bağış yapmıştı. Trump ise 2017’deki töreni için yaklaşık 106 milyon dolar toplamıştı.

Gelecek yönetimin otomotiv sektörü üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor. Trump, özellikle Meksika, Kanada ve Çin gibi ülkelerden yapılan ithalatlara vergi koyma tehdidinde bulunmuştu. Haliyle bu durum Kuzey Amerika’daki otomobil üreticileri için önemli değişikliklere yol açabilir. Aynı zamanda Trump’ın elektrikli araçlar için sağlanan vergi kredilerini sonlandırmayı planladığına dair raporlar mevcut. Ford CEO’su Jim Farley, bu gelişmeleri şirketin yönetimle olan ilişkisini ve gelecekteki politika değişikliklerine dair görüşlerini dile getirdi.