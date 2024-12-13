Zuckerberg, Trump’ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışladı ve Meta'nın akıllı gözlüklerini hediye etti.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağış yaptı. Bağışı daha da dikkat çekici kılmak için Zuckerberg, Trump'a bir çift akıllı gözlük de hediye etti. Zuckerberg'in bu hamlesi teknoloji dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

Meta'ya yönelik geçmişteki eleştirilerine rağmen Zuckerberg'in bu bağışı, Trump'a karşı daha ılımlı bir tavır sergilediği şeklinde değerlendirildi. Trump, Zuckerberg’i daha önce "halkın düşmanı" olarak tanımlamış ve Meta'yı 2020 seçimlerinde muhafazakar sesleri sansürlemekle suçlamıştı. Ancak Zuckerberg, yıllar sonra bu gerilimi aşmak niyetiyle Meta'nın akıllı gözlüklerini Trump'a hediye etti.

Zuckerberg'in bir sonraki hamlesi ne olacak?

Elon Musk’ın Trump destekli Amerika PAC fonuna yaptığı 270 milyon dolarlık bağışla karşılaştırıldığında daha küçük bir rakam gibi gözükse bile yine de bu çok büyük bir meblağ. Tabii Zuckerberg'in yaklaşan seçimlere yönelik stratejik adımlarından biri olarak da değerlendirilebilir.

Meta'nın bu hamlesi, diğer teknoloji liderlerinin Cumhuriyetçi Parti ile ilişkilerini yeniden şekillendirdiği bu dönemde önemli bir yer tutuyor. Bezos gibi isimler de Trump ile ilişkilerini düzeltmeye çalışırken, Zuckerberg'in attığı bu adım, sektördeki güç dinamiklerinin nasıl şekilleneceğine dair ipucu veriyor diyebiliriz.