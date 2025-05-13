Ford, yeni elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirdi. Puma Gen-E, Capri ve Explorer EV, Türkiye'de satışa sunuldu. Peki bu otomobiller neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?

Piyasadaki tüm otomobilleriyle ülkemizde en çok sevilen otomobil markalarının başında gelen Ford'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, yeni nesil elektrikli otomobillerini Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı. Bu hamleyle Ford Puma Gen-E, Ford Capri ve Ford Explorer EV, ülkemizdeki elektrikli otomobil seçeneklerini biraz daha artırmış oldular.

Peki Ford'un Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni otomobiller neler sunuyor? Bu elektrikli otomobillerin Türkiye fiyatları ne kadar? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.

Ford Puma Gen-E Türkiye fiyatı:

Motor Menzil Başlangıç Fiyatı 124 kW (166 HP) 353 kilometre (44 kWh) 1.593.100 TL

Ford Otosan'ın ilk elektriklisi olan Puma Gen-E ile ilgili detaylı bilgi için:

Ford Capri Türkiye fiyatı:

Motor Menzil Başlangıç Fiyatı 207 kW (282 HP) 373 kilometre (52 kWh) 1.920.000 TL​

Ford Capri ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

Ford Explorer EV Türkiye fiyatı:

Motor Menzil Başlangıç Fiyatı 210 kW (286 HP) 378 kilometre (52 kWh) 1.720.000 TL​