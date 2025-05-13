Ford'un Elektrikli Otomobilleri Puma Gen-E, Capri ve Explorer EV Türkiye'de: İşte Fiyatları ve Özellikleri

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Ford, yeni elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirdi. Puma Gen-E, Capri ve Explorer EV, Türkiye'de satışa sunuldu. Peki bu otomobiller neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?

Piyasadaki tüm otomobilleriyle ülkemizde en çok sevilen otomobil markalarının başında gelen Ford'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, yeni nesil elektrikli otomobillerini Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı. Bu hamleyle Ford Puma Gen-E, Ford Capri ve Ford Explorer EV, ülkemizdeki elektrikli otomobil seçeneklerini biraz daha artırmış oldular.

Peki Ford'un Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni otomobiller neler sunuyor? Bu elektrikli otomobillerin Türkiye fiyatları ne kadar? Gelin hep birlikte detaylara geçelim.

Ford Puma Gen-E Türkiye fiyatı:

Ford Puma Gen-E Türkiye fiyatı

Motor Menzil Başlangıç Fiyatı
124 kW (166 HP) 353 kilometre (44 kWh) 1.593.100 TL

Ford Otosan'ın ilk elektriklisi olan Puma Gen-E ile ilgili detaylı bilgi için:
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Ford Capri Türkiye fiyatı:

Ford Capri Türkiye fiyatı

Motor Menzil Başlangıç Fiyatı
207 kW (282 HP) 373 kilometre (52 kWh) 1.920.000 TL​

Ford Capri ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:
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Ford Explorer EV Türkiye fiyatı:

Ford Explorer EV Türkiye fiyatı

Motor Menzil Başlangıç Fiyatı
210 kW (286 HP) 378 kilometre (52 kWh) 1.720.000 TL​

Ford Explorer EV ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:
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Kaynak : https://x.com/eozpeynirci/status/1922237523830432109
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