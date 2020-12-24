Formula 1'de Yılın Yarışı Türkiye Grand Prix'i Seçildi

Formula 1 resmi internet sitesinden 2020 yılında yılın yarışının seçilmesi için bir anket başlatılmıştı. Anket sonuçlarına göre yılın yarışı Türkiye Grand Prix oldu.

Koronavirüs nedeniyle geç başlayan ve kısa ancak oldukça yoğun geçen Formula 1 2020 sezonu yakın zamanda tamamlanmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından Formula 1 resmi internet sitesinden yılın yarışının seçilmesi için bir anket başlatılmıştı. Bu anketi sizlerle paylaşmıştık.

Oylamanın sonuçları belli oldu. Formula 1 resmi sitesinden duyurulan sonuçlara göre 2020 yılının yarışı olarak, 9 yıl aradan sonra takvime dönen ve İstabul Park pistinde gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix seçildi. Yağmur altındaki yarış oldukça heyecanlı ve sürprizli olmuştu.

Türkiye Grand Prix'inde tarihe tanıklık ettik

Türkiye Grand Prix'inin yılın yarışı olması çok da şaşırtıcı olmadı. Bu yıl pek çok keyifli yarış izlemiş olsak da meşhur 8. virajı gözü kapalı döneceğini söyleyip spinsiz antrenman yapamayan pilotlar, ilginç sıralamalar ve zaman turları yarışın sürprizlerle dolu olacağını belli etmişti.

Racing Point takımından Lance Stroll bu yarışta kariyerinin ilk pole position başarısını elde etmişti. Sebastian Vettel son turda yaptığı atakla bir yılı aşkın bir sürenin ardından bir kez daha podyuma çıkmayı başarmıştı. Podyumun ikinci basamağında ise Sergio Perez yer alıyordu.

İstanbul Park'ın tarihe tanıklık ettiği anlar bu kadarla da sınırlı değildi. Yarışın ikinci bölümünde pistin kuruması ve DRS izninin gelmesiyle birlikte Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazanmış ve tarihe en çok şampiyonluk kazanan iki pilottan biri olarak geçmişti.

Oyların 3'te 1'ini topladı

Yapılan oylama sonucunda Türkiye Grand Prix'i, toplam oyların %33'ünü alarak Italya Grand Prix'inin önünde birinciliği göğüsledi. İtalya Grand Prix oyların %25'ini aldı. Onu %18 ile Sakhir Grand Prix, %5 ile Avusturya Grand Prix ve %4 ile de Tuscan Grand Prix takip etti.

Formula 1'in 2021 takviminde şu an için Türkiye Grand Prix yer almıyor ancak Vietnam GP yerine takvime alınacak bir yarış için boşluk bulunuyor. Belki de bu oylama, ülkemizin bu boşluğa yerleşmesi için önemli bir teşvik olacaktır.