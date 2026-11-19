ASUS Vivobook S14 inceleme videomuzla karşınızdayız.

Bu videoda, mobilite ve dengeli performansı bir araya getiren ASUS Vivobook S14 modelini inceliyoruz. Sadece 1,2 kilogram ağırlığı ve 15,4 mm kalınlığındaki sade metal gövdesiyle öne çıkan cihaz, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Gücünü yapay zeka destekli Intel Core 7 350 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD'den alan laptop; 14 inçlik mat IPS ekranı ve zengin bağlantı noktalarıyla öğrenciler ile ofis çalışanları için ideal bir deneyim sunuyor. 52,5 Wh bataryası ve 48W Type-C hızlı şarj desteğiyle günlük işlerinizde priz bağımlılığını azaltan Vivobook S14 hakkındaki tüm deneyimimizi tarafsız şekilde aktarmaya çalıştık. Keyifli seyirler!