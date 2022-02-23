Formula 1 Türkiye GP Biletleri Yanlışlıkla Satışa Çıktı

Geçtiğimiz saatlerde Formula 1’in resmî sitesinde Rusya GP’nin Kaldırılıp Türkiye GP’nin satışa sunulması ülkemizde F1 hayranlarını sevindirdi. Ancak bu sevinç uzun sürmedi.

Geçtiğimiz günlerde Formula 1 2022’nin kendine hayran bırakan araç tasarımları tanıtılmış ve fazlasıyla beğenilmişti. Yaklaşık 1 ay önce de Türkiye’nin Formula 1 takviminde kalabilmesi için yaklaşık 40 milyon dolar ödenmesi gerektiğini sizlere aktarmıştık.

Pek çok insan bu yıl ülkemizde bir yarış olmayacağına emin olmuşken akşam saatlerinde oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Formula 1’in resmî sitesinden 2022 Türkiye GP için biletler satışa çıktı.

Hevesimiz kursağımızda kaldı

Formula 1’in internet sitesinde, normalde takvimde olan Rusya GP kaldırılırken Türkiye GP’nin biletlerinin satışa çıkması pek çok F1 hayranını sevindirmişti. Sosyal medyada ise muhtemel bir Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’da yapılacak yarışın ülkemizde yapılması ile ilgili bir karar verilmiş olabileceği iddia ediliyordu.

Motorsport Türkiye tarafından aktarılan bilgilere göreyse Türkiye GP biletlerinin satışa çıkması, sitede oluşan bir hatadan kaynaklandı. Formula 1 yetkilileri ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Şu anda Formula 1’in resmî sitesinde 2022 takviminde hem Rusya hem de Türkiye bulunmuyor. İlerleyen günlerde Türkiye GP’nin takvime eklenip eklenmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.