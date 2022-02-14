Mercedes, 2021’in son yarışı Abu Dhabi Grand Prix’in ardından emekli olacak iddiaları havalarda uçuşan Lewis Hamilton’ın emekli olmayacağını ve geri döndüğünü resmen duyurdu.

Şimdiye kadar 7 kere şampiyon olan İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton, 2021 Abu Dhabi Grand Prix son yarışında yaptığı bitiriş ile olay olmuştu. Abu Dhabi yarışının olaylı bitişinin ardından Lewis Hamilton bir anda ortadan kaybolmuştu ve ortaya tabii ki iddialar atılmaya başlanmıştı

Ortaya atılan iddialar, İngiliz pilot Lewis Hamilton’ın 2022 sezonunda emekli olacağı yönündeydi. İlk olarak 5 Şubat’ta Lewis Hamilton, kendi hesabından ‘Gitmiştim. Şimdi geri döndüm!’ şeklinde bir tweet atmıştı. Şimdi ise Mercedes, attığı tweet ile Lewis Hamilton’ın emekli olmadığını ve geri döndüğünü resmen duyurmuş oldu.

‘44 geri döndü’

Lewis Hamilton’ın emekli olmayacağını açıkça vurgulayan tweet, 2021 Abu Dhabi Grand Prix’teki tartışmalı yarış bitişi sonrası aylarca süren spekülasyonun ardından aylar sonra geldi. Hamilton’ın yarıştan günler sonra Mercedes’ten Şubat’ın başlarına kadar sosyal medyasız bir tatil yapmak istediği de bu tweet’in ardından bildirildi.

Hamilton’ın emekli olmaya karar vereceği spekülasyonları Abu Dhabi yarışından birkaç saat sonra ortaya atılmıştı. Hamilton, yarışın ardından tatil dönemini sosyal medyasız geçirdiği için spekülasyonların boyutu da haliyle arttı ancak Mercedes’in tweet’i tam bir cevap niteliğinde oldu. Hamilton’ın bu sezon emekli olmayı ciddi olarak düşünüp düşünmediği ise hala gizemini koruyor.