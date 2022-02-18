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  • Formula 1 Takımlarının Tanıttığı 2022 Yılı Araçları

Formula 1 2022 Araçları Tanıtıldı: İşte Bu Yıl Pistlerde Göreceğimiz Aşık Olunası Tasarımlar

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2022 sezonunun başlamasına 4 hafta kalmışken Formula 1 takımları, yeni sezonda yarışacakları araçları tanıttılar. Yeni regülasyonlarla baştan aşağı değişen araçlar, birbirinden muhteşem tasarımlara ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda eski popülerliğini yeniden kazanmaya başlayan Formula 1, çağının en önemli dönemlerinden birine giriş yapıyor. Büyük bir şampiyonluk tartışmasıyla 2021 sezonunu noktalayan spor, 20 Mart 2022 tarihinde Bahreyn’de düzenlenecek Grand Prix ile yeniden tüm severleriyle buluşacak. Fakat 2022 sezonu, Formula 1’in yeniden tasarlanan araçlarına yer verecek.

İlk olarak 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni Formula 1 düzenlemeleri, COVID-19 nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Bu düzenlemelerin en büyük aracı, araçların arkasında temiz hava üretilmesinin sağlanmasıyla rekabeti artırmak idi. Teknik düzenlemelerle birlikte Formula 1 araçları, bambaşka bir görünüme kavuştu. 20 Mart tarihi günden güne yaklaşırken, takımlar da yeni sezonda yarışacakları araçlarını tanıttılar. Biz de takımların birbirinden etkileyici yeni araçlarını bir içerikte bir araya getirdik.

Formula 1 takımlarının 2022 araçları:

Haas – VF-22

haas formula 1

haas formula 1

haas formula 1

Red Bull – RB18

red bull formula 1

red bull formula 1

red bull formula 1

Aston Martin – AMR22

aston martin formula 1

aston martin formula 1

aston martin formula 1

McLaren – MCL36

mclaren formula 1

mclaren formula 1

mclaren formula 1

AlphaTauri – AT03

alpha tauri formula 1

alpha tauri formula 1

alpha tauri formula 1

Williams – FW44

williams formula 1

williams formula 1

williams formula 1

Ferrari – F1-75

ferrari formula 1

ferrari formula 1

ferrari formula 1

Mercedes – W13

mercedes formula 1

mercedes formula 1

mercedes formula 1

Alpine – A522

Alpine, yeni aracını 21 Şubat’ta gösterecek.
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Alfa Romeo – C42

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