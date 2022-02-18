Formula 1 Takımlarının Tanıttığı 2022 Yılı Araçları

2022 sezonunun başlamasına 4 hafta kalmışken Formula 1 takımları, yeni sezonda yarışacakları araçları tanıttılar. Yeni regülasyonlarla baştan aşağı değişen araçlar, birbirinden muhteşem tasarımlara ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda eski popülerliğini yeniden kazanmaya başlayan Formula 1, çağının en önemli dönemlerinden birine giriş yapıyor. Büyük bir şampiyonluk tartışmasıyla 2021 sezonunu noktalayan spor, 20 Mart 2022 tarihinde Bahreyn’de düzenlenecek Grand Prix ile yeniden tüm severleriyle buluşacak. Fakat 2022 sezonu, Formula 1’in yeniden tasarlanan araçlarına yer verecek.

İlk olarak 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni Formula 1 düzenlemeleri, COVID-19 nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Bu düzenlemelerin en büyük aracı, araçların arkasında temiz hava üretilmesinin sağlanmasıyla rekabeti artırmak idi. Teknik düzenlemelerle birlikte Formula 1 araçları, bambaşka bir görünüme kavuştu. 20 Mart tarihi günden güne yaklaşırken, takımlar da yeni sezonda yarışacakları araçlarını tanıttılar. Biz de takımların birbirinden etkileyici yeni araçlarını bir içerikte bir araya getirdik.

Formula 1 takımlarının 2022 araçları:

Haas – VF-22

Red Bull – RB18

Aston Martin – AMR22

McLaren – MCL36

AlphaTauri – AT03

Williams – FW44

Ferrari – F1-75

Mercedes – W13

Alpine – A522

Alpine, yeni aracını 21 Şubat’ta gösterecek.

Alfa Romeo – C42

Alfa Romeo, yeni aracını 27 Şubat’ta gösterecek.