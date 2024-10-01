Epic Games yaptığı açıklamayla Fortnite'a ebeveyn kontrollerinin ekleneceğini duyurdu.

Epic Games, Fortnite için yeni ebeveyn kontrol özelliklerini duyurdu. Yeni ebeveyn kontrol özellikleri, ebeveynlerin çocuklarının oyun üzerinde geçirdiği süreyi daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

Epic Games resmî web sitesinden yapılan açıklamada, Zaman Sınırı Kontrolleri ve Zaman Raporları adı verilen iki yeni aracın kullanıma sunulacağı belirtildi. Bu yeni özellikler, ebeveynlerin Fortnite oynama süresi ve oyunun yaratıcı editörü olan UEFN kullanımını kontrol edebilmelerini sağlayacak.

'Zaman Sınırı Kontrolleri ne imkânlar sunacak?'

Zaman Sınırı Kontrolleri, ebeveynlerin çocuklarının Fortnite veya UEFN'de her gün ne kadar süre geçirebileceğini belirlemelerine yardımcı olacak. Bu sayede ebeveynler, çocuklarının oyun süresini sınırlayarak belirli saat aralıkları içinde oynamalarına izin verebilecek.

Çocuklar ise daha fazla süreye ihtiyaç duyduklarında ebeveynlerinden ekstra süre talep edebilecek. Süre dolmadan önce çocuklara kalan süre hakkında bir bildirim gönderilecek ve daha fazla zaman isteyebilme imkânı sağlanacak.

'Zaman Raporları' sayesinde oyun süreleri takip edilebilecek

Zaman Raporları ise ebeveynlere, çocuklarının Fortnite ve UEFN üzerinde geçirdiği sürelerin günlük dökümünü sunacak. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına ek oyun süresi tanıdıklarında, bu bilgiler de raporda yer alacak. Epic Games'in getirdiği bu yeni özellikler, konsol, PC ve mobil cihazlar dâhil olmak üzere tüm platformlarda geçerli olacak şekilde tasarlanmış durumda

Epic Games’in bu yeni ebeveyn kontrol sistemleri, Fortnite'ın aşırı bağımlılık yaratabileceği endişesiyle açılan davaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu yeni kontrollerin ebeveynlerin endişelerini hafifletmede ne kadar etkili olacağı ise zamanla belli olacak.

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