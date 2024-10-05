Epic Games'in popüler oyunu Fortnite, yıllardır hayali kurulan FPS modunu çok yakında oyuncularla buluşturacak.

Fortnite, sunduğu ana battle royale modu haricinde geride bıraktığımız yılda bir dizi oyun modunu daha oyunculara sunmuştu. Battle royale shooter, arena shooter, yarış oyunu, ritim oyunu ve hayatta kalma oyunu gibi türlerle artık ev sahipliği yapn Fortnite, bu yılın sonuna doğru birinci şahıs nişancı (FPS) modunu da geniş oyun yelpazesine eklemeyi planlıyor.

Epic’in konu hakkındaki blog yazısında bu yenilikten heyecanla bahsedilirken, "Geçici çözümler, hoşça kalın!" ifadesiyle başlayan yazıda, "Yeni FPS modu, oyuncuların karakterlerinin gözünden işlenen gerçekçi ve gösterişli birinci şahıs deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacak." ifadesine yer verilmiş durumda.

Fortnite'ın FPS modu nasıl görünecek?

Epic Games, bu yeni kamera modunun içerik üreticiler tarafından "birinci şahıs, takım tabanlı ya da taktiksel nişancı oyunları" gibi popüler oyun türlerinde de kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca bu mod, topluluk tarafından oluşturulan korku ya da sinematik macera oyunlarına daha fazla derinlik eklemekte de kullanılabilir.

Elbette şu anda modun eksiklikleri olduğuna da dikkat çekiliyor. Örneğin birçok silahta hâlâ birinci şahıs mermi doldurma animasyonları eksik. Bu durum, oyuncuların ekranında karakterin kollarının kaybolmasına neden olabiliyor.

Epic Games’in nihai hedefi, birinci şahıs bakış açısı görünümünü geliştirmeyi tamamladıklarında "FPS Battle Royale" modunu, Zero Build ve standart Battle Royale modlarının yanında yer alan kalıcı bir oyun modu hâline getirmek. Ekibin bu süreçte yeni silahlar ve araçlar için yeni animasyonlar geliştirmesi gerektiğinden alışılagelmiş battle royale modunu birinci şahıs bakış açısıyla ne zaman oynayabileceğimiz şimdilik meçhul.

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