Fortnite: Dünyayı Kurtar Erken Erişimden Çıktı

Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarından Fortnite'ın arkasındaki isim olan Epic Games, Fortnite: Dünyayı Kurtar'ın erken erişimden çıktığını duyurdu. Erken erişimde olduğu zamandan beri birçok geliştirme ve eklenti alan mod, yakın zamanda final sürümüyle oyuncularla buluşacak.

Epic Games, milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanan oyunu Fortnite’ın Dünyayı Kurtar modu ile ilgili bugün yeni bir gelişme paylaştı. Resmî web sitesinde yaptığı açıklamada Fortnite ve Dünyayı Kurtar'ın üçüncü yıldönümüne yaklaştığını belirten Epic, yeni geliştirme planları kapsamında Dünyayı Kurtar’ın erken erişimden çıktığını duyurdu.

Dünyayı Kurtar modu, erken erişimde bulunduğu zamandan beri birçok kahraman, silah düzenlenmesi, hikâye ve daha birçok ekleme almıştı. Modun artık erken erişimden çıktığını duyuran Fortnite ekibi, bu modun oynaması ücretsiz olmaktansa seçkin bir tecrübe olarak kalmasına karar verdiklerinin de altını çiziyor.

Fortnite: Dünyayı Kurtar modu nedir?

Fortnite: Dünyayı Kurtar, oyuncuların diğer oyuncularla birlikte oynayarak canavarlara karşı savaştığı, yapılar inşa ettiği, hikâyeli ve aksiyon dolu bir mod olarak ilk kez 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Devasa kaleler inşa etmenize ve silahlar üretmenize olanak sağlayan bu mod, özellikle hikâye yapısı ve seviyeleri yükseltilebilen kahramanlarla kısa sürede oyuncuların dikkatini çekti.

Epic Games, oynaması ücretsiz ‘Battle Royale’ modunun başarısından sonra Dünyayı Kurtar’ı da ücretsiz yapmayı planlasa da bugünkü açıklamayla birlikte modun ücretli kalacağını öğrenmiş olduk. Oyunun resmi çıkışının da yakında olduğunu duyuran geliştirici ekip, resmi lansmandan sonra yeni içeriklerde bir yavaşlama olacağını söylüyor.

Dünyayı Kurtar, yeni sezon maceralarına sahip olacak:

Resmi lansmanla birlikte Dünyayı Kurtar ilk piyasaya sürüldüğü zamandan beri kalan eski ‘Erken Erişim’ etiketi, Battle Royale ve Kreatif oyun modlarından kaldırılacak. Bu değişiklik yapıldığında bir durum raporu ile oyuncuları haberdar edeceğini belirten Epic Games, Dünyayı Kurtar’ın artık Battle Royale modundan ayrı bir programa sahip olan mevsimsel sezon moduna gireceğini de duyurdu.

İlerleme yolu ve yeni sezonluk seviyelerle birlikte gelecek olan yeni macera sezonlarında oyuncular, görevleri tamamlayarak sezonluk deneyim puanı kazanabilecek. Bu puanlar, karşılaşılan zorluk seviyesini, bulunacak silahları ve kazanılacak sezonluk ödülleri belirleyecek. Daha yüksek seviyelere ulaşmak ise Süperşarj malzemelerinin kilidini açacak.

Yapılan açıklamada yeni sistem üzerinde hâlâ çalıştıklarını ifade eden Epic Games, çıkış yaklaştığında daha detaylı bilgilerin yayınlanacağının da altını çiziyor. Dünyayı Kurtar modunun sezonluk yapı değişiklikleri ve diğer yenilikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilir, Fortnite ekibi tarafından yayınlanan resmi duyuru yazısına ulaşabilirsiniz.