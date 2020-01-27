Fortnite’ın Yenilenmiş Haritası Ortaya Çıktı

Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarından olan Fortnite'ın 20 Şubat'taki güncellemeyle gelecek yeni haritası ortaya çıktı. Güncellemeyle birlikte haritada büyük değişiklikler olacağı görülebilirken, bu olayların nasıl bir senaryoyla bağlanacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru dünyanın belki de şimdiye dek gördüğü en büyük ‘oyun etkinliğiyle’ 2. bölümüne geçiş yapan Fortnite, bir süredir oyunculara ‘2. Bölüm: 1. Sezon’ adı verilen güncellemeyi oynatıyordu. Bu sezonun Fortnite tarihinin en uzun süren sezonlarından biri olması, oyuncuların 2. sezon için daha da meraklanmalarına yetmişti.

Bu noktada oyuncularını daha da bekletmek istemeyen Epic, geçtiğimiz gün itibarıyla yaptığı bir duyuruyla ‘2. Bölüm: 2. Sezon’un 20 Şubattarihinde yayınlanacağını duyurdu. Bununla birlikte 2. Bölüm: 1. Sezon’un neden bu kadar uzun sürdüğünü de açıklayan Epic, yeni güncellemenin neredeyse hazır olduğunu ancak 2. sezonda Unreal Engine’in ‘Chaos’ isimli fizik motoruna geçiş çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

2. Bölüm: 2. Sezon, haritada da bazı şeyleri değiştirecek:

Yeni gelecek güncellemenin neredeyse hazır olması, tahmin edebileceğiniz üzere dışarıya bilgi sızdırılmasına da davetiye çıkarıyor. İlk olarak bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan yeni sezona ait görseller, 20 Şubat’ta gelecek güncellemeyle yeni haritanın nasıl görüneceğine kabaca bakmamıza olanak sağlıyor.

Görselden de görebileceğiniz üzere adanın sağ üst köşesi, mor bir sis içerisine gömülmüş gibi görünüyor. Öte yandan adanın karşı köşesinde yer alan Bereketli Bataklık’a baktığımızdaysa burada da birtakım gelişmelerin yaşanacağını görebiliyoruz. Bu noktada haritanın nasıl bir hikâye ile bu hâli alacağını gerçekten merak ediyoruz.

Haberimizi noktalamadan önce bu görsellerin yalnızca sızıntıdan ibaret olduğunu ve şu an için kesin olmadığını belirtelim. Kısacası Epic Games, 20 Şubat’ta gelecek yeni güncellemede oyuncularının karşısına bambaşka bir haritayla da çıkabilir. Fortnite’ın yeni sezonu hakkında gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.