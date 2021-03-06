Popüler yarış oyunları serilerinden biri olan Forza Horizon serisine ait yeni oyun Forza Horizon 4, 9 Mart'ta Steam'e gelecek. Yüzlerce farklı araçtan istediğinizi alıp yarışabildiğiniz bu yapımdan beklentiler yüksek.

Otomobilseverlerin gönlünde ayrı bir yere sahip olan Forza Horizon serisi genişlemeye devam ediyor. Serinin hayranları, 9 Mart'tan itibaren Forza Horizon 4'ü Steam platformu üzerinden oynayabilme fırsatına erişecek.

Birbirinden farklı onlarca otomobile ve yapılabilecek çok sayıda farklı yarışa ev sahipliği yapan oyunda, dinamik sezonlar modeline de geçiliyor. Büyük Britanya'nın değişik köşelerinde yapılan yarışlarda da her şartta en iyisi olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz.

Oyuncuysan vur tuşa, şoförsen bas gaza

Forza Horizon 4'ün içinde toplamda 450'den fazla araç bulunuyor. Üstelik bu araçların her birini kendi zevklerimize göre modifiye edebiliyoruz. Amacımız ise tabi ki en hızlısı olmak, en üst sıralara tırmanmak ve bir Horizon süper yıldızı haline gelmek.

Oyunda tek yapabildiğimiz şey de yarışmak değil. İsteğe bağlı olarak Büyük Britanya'yı keşfedebiliyor, çeşitli gösterilere katılabiliyor ve bu dünyada otomobilimizle var olabiliyoruz. Gerçek zamanlı olarak başka oyuncuların da bulunduğu oyun dünyası, günün saatine ve mevsime göre de değişiklikler gösteriyor.

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya üstü

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia 650TI veya AMD R7 250x

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya üstü

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB veya AMD R9 290x veya AMD RX 470

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Özellikle otomobil tutkunlarının büyük ilgi göstereceği, yarış oyunlarıyla açık dünya oyunlarını birleştiren Forza Horizon 4, 9 Mart'tan itibaren Steam'de olacak. Şu anda oyunun çıkış tarihi bilinmiyor.