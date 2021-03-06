Microsoft, FromSoftware'le Bilim Kurgu-RPG Geliştiriyor

Windows Central tarafından yapılan yeni bir habere göre Microsoft, bilim kurgu RPG türünde bir oyun geliştirmek için FromSoftware ile birlikte çalışıyor. Hiçbir detayını bilmediğimiz oyun, Xbox Series X ve S oyun konsollarına özel olacak.

Yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve S için Microsoft bünyesinden çıkacak yeni oyunları sabırsızlıkla beklerken bugün bu oyunlar arasına bir yenisi daha eklendi. Windows Central tarafından yapılan habere göre Microsoft, yeni oyun konsoluna özel oyun olarak çıkacak bir oyun üzerinde çalışmalara başladı.

Microsoft'un yeni oyununda yanına alacağı geliştirici ekipse son yıllarda büyük ses getiren FromSoftware ekibi olacak. Dark Souls, Sekiro ve Bloodborne gibi ünlü yapımların geliştiricisi olan şirket, bu kez tamamen farklı bir dünyaya adım atacak. İddiaya göre Microsoft ve FromSoftware tarafından geliştirilecek oyun, bilim kurgu türünde bir RPG olacak.

Microsoft, FromSoftware ile bilim kurgu RPG'si geliştirecek:

Tahmin edebileceğiniz üzere oyunun bizlere ne sunacağına dair şu an için net bir açıklama ya da fikir yok. Ancak bu oyun PlayStation özel oyunlarına meydan okuyacağı için oyunun en üst kalitede olmasını bekleyebiliriz. Tabii bu oyunun zor bir oyun olacağını, FromSoftware ismini görmemizle birlikte anlamamız gerekiyor. Oyunun ne zaman çıkacağına dair de bir bilgi bulunmuyor.

Microsoft'un birlikte çalıştığı FromSoftware stüdyosu, 2009 yılında yayınladığı Demon's Souls oyunuyla birlikte dünya çapında ün kazanmıştı. Oyunun 2020 yılında yayınlanan yeniden yapımı, rakip birçok oyunu geçerek PlayStation 5'te 2020 yılında en fazla satılan beşinci oyun olmayı başarmıştı.

FromSoftware, güncel olarak adını çok sık anmadığı ancak merakla beklediğimiz Elden Ring üzerinde çalışıyor. Demon's Souls'un arkasındaki isim Hidetaka Miyazaki ve George R. R. Martin gibi isimleri ekibinde barındıran oyun, Miyazaki'nin açıklamasına göre sabit bir karaktere sahip olmayacak. Oyunun oynanışı da Dark Souls'a benzeyecek.