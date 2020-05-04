Kaliteli bir görüntüye sahip olması için fotoğraf ve resim boyutlarının da epey yüksek olması gerekiyor. Pek çok konuda sorun yaratan bu durumu ortadan kaldırmak için uygulayabileceğiniz fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemini sizin için anlattık.

Yüksek çözünürlüklü akıllı telefonlar ve fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğrafların görüntü kaliteleri çok iyi fakat boyutları da bir hayli yüksek oluyor. Bu görsellere fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi uygulanmazsa internet ortamına yüklemek ya da duvar kağıdı yapmak gibi basit bir işlem bile oldukça zor olacaktır.

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi yapmak için kullanabileceğiniz pek çok ücretli ve ücretsiz programın yanı sıra, herhangi bir program indirmeden de kullanabileceğiniz internet siteleri de mevcut. Sizin için en kolay ve ücretsiz bir şekilde fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık.

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme nedir?

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işleminin nasıl yapılacağını anlatmadan önce, bu işlemin ne olduğundan ve neden yapıldığından bahsetmekte yarar var. Bu işlemi yüksek dosya boyutuna ve yüksek çözünürlüğüne sahip görsellerinize uygulayarak görselin hem dosya boyutunu hem de çözünürlük oranını düşürebilirsiniz.

Boyut küçültme işlemi yapmadığınız bir görseli internet ortamına yüklemek ya da başka kullanıcılara göndermek epey zaman alır. Ayrıca duvar kağıdı gibi sabit bir çözünürlük kabul eden işlemlerde de kullanmak istediğiniz görsel uyum sağlayamayabilir. Böyle bir duruma karşı mutlaka fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi yapmalısınız.

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme nasıl yapılır?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzla, iPhone’unuzla ya da bir fotoğraf makinesiyle çektiğiniz fotoğrafın boyutunu küçültmek için Adobe Photoshop gibi programlardan başka alternatifleriniz de var.

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi için herkesin bilgisayarında bulunan Paint programını kullanabilirsiniz. Online olarak bu işlemi yapmak istiyorsanız, Imagecompressor gibi internet siteleri size bu hizmeti sunacaktır.

Paint ile fotoğraf ve resim boyutu küçültme:

Adım #1: Bilgisayarınızdan Paint programını açın.

Adım #2: Açılan boş sayfanın üzerine boyutunu küçültmek istediğiniz görseli sürükleyip bırakın.

Adım #3: Araç çubuğunda sol üst köşedeki “Yeniden boyutlandır” butonuna tıklayarak ya da Ctrl + W kısayolunu kullanarak boyutlandırma sayfasını açın.

boyutlandırma sayfasını açın. Adım #4: Ölçüt oranını “Yüzde” olarak seçerseniz otomatik boyutlandırma yapabilirsiniz.

Adım #5: Ölçüt oranını “Piksel" olarak seçerseniz dilediğiniz bir çözünürlük birimini kendiniz belirleyebilirsiniz.

Adım #6: “En boy oranını koru” seçeneği her zaman işaretli olmalı, böylece orantılı bir boyutlandırma işlemi yapabilirsiniz.

böylece orantılı bir boyutlandırma işlemi yapabilirsiniz. Adım #7: Dilediğiniz oranları yazdıktan sonra “Tamam” butonuna tıklayarak işlemi uygulayın.

Adım #8: “Farklı Kaydet” seçeneği ile boyutlandırdığınız görseli JPEG formatında kaydedin.

kaydedin. Adım #9: Orijinal isimden farklı bir dosya ismiyle istediğiniz bir klasöre kaydedin.

Adım #10: İşlem tamam.

Imagecompressor ile fotoğraf ve resim boyutu küçültme:

Adım #1: Buradan Imagecompressor internet sitesini açın.

Adım #2: “Upload Files” butonuna tıklayarak boyutunu küçültmek istediğiniz görseli siteye yükleyin.

Adım #3: “Quality” sayacından görseli hangi oranda küçültmek istediğinizi seçin.

Adım #4: “Preview” bölümünde görselin yeni boyutunu görebilirsiniz.

görebilirsiniz. Adım #5: Küçültme boyutunu ayarladıktan sonra “Apply” butonuna tıklayarak işlemi uygulayın.

Adım #6: Yükleme alanındaki “Download” ya da birden çok görsele işlem yaptıysanız “Download All” butonuna tıklayarak boyutlandırılmış görseli veya görselleri bilgisayarınıza indirin.

veya görselleri bilgisayarınıza indirin. Adım #7: İşlem tamam.

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işleminin olumlu yönleri:

Yukarıdaki yöntemlerden size en uygun olanı kullanarak fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem sonrası görselinizi çok daha kısa sürede internet ortamına yükleyebilir ya da diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Akıllı telefonunuza, tabletinize ya da bilgisayarınıza duvar kağıdı yapmak istediğiniz görselin boyutunu ayarlayarak tam uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize ait bir blog ya da internet sitesi varsa ve yavaş açılıyorsa, yüklediğiniz görsellerin boyutunu küçülterek yavaş açılmasının önündeki bir engeli kaldırmış olursunuz.

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işleminin olumsuz yönleri:

Yalnızca görsellere değil, herhangi bir dosyanın orijinaline yapılan her işlemin olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de vardır. Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi yaptığınız görselin kalitesinde bir bozulma gözlemleyebilirsiniz. Piksel sayısını azalttığınız için ister istemez, üstteki görselde olduğu gibi, bir kalite kaybına uğrayacaktır.

Özellikle az ışıklı ortamda çekilen fotoğraflarda boyut küçültme sonrası bozulmalar görülecektir. Bu bozulmaları genellikle fotoğrafı yakınlaştırdığınız zaman daha net görebilirsiniz. Ufak pürüzler ve renk değişimleri mutlaka olacaktır. Baskısı alınacak, poster yapılacak, fotoğraf kağıdına basılacak görseller için boyut küçültme işlemi yapmak pek önerilmiyor.

Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi yapmak gerekli mi?

Olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırdığımız zaman eğer zorunlu bir durum yoksa fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi yapmamak daha iyi. Fakat internet ortamına yüklenecek ya da başka bir kullanıcıya gönderilecek görsellerin boyutunun küçültülmesi , özellikle toplu işlemlerde, size epey zaman kazandıracaktır. Aynı şekilde sabit bir boyut isteyen işlemler yapmak için de fotoğraf ve resim boyutu küçültmeniz şart.

Sizin için fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem için kullanabileceğiniz yöntemleri anlattık. Karşılaşabileceğiniz olumsuz sonuçları unutmadan, size en uygun yöntemi kullanarak görsellerinizin boyutunu küçültebilirsiniz.