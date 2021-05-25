Her işin bir jargonu var, fotoğrafçılığın da öyle. Eğer amatör fotoğrafçılıkla ilgileniyor ve bu ilginizi ilerleterek bir profesyonel olmak istiyorsanız fotoğrafçılık terimleri nedir mutlaka bilmelisiniz. Fotoğrafçılığa yeni başlayanların ve bu işin diline hakim olmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı fotoğrafçılık terimlerini listeledik.

Konu ne olursa olsun, bir işin iki ustasının konuşmasını dinlerken eğer işe hakim değilseniz ne konuştuklarını anlamazsınız. Buna jargon denir. Jargon, yapılan iş hakkında meslek erbaplarının sık kullandığı terimlerden oluşur. Fotoğrafçılık terimleri de böyle bir jargona aittir. Eğer fotoğrafçılık terimleri konusunda yeterince bilginiz yoksa usta bir fotoğrafçıyla konuşmak ya da bu işi profesyonel olarak yapmak sizin için zor olabilir.

Fotoğrafçılık terimleri hakkında bir liste oluşturduk ancak kullanılan tüm terimleri anlatmamız imkansız. Çünkü çok geniş bir alanı ve buna bağlı olarak çok geniş terimleri kapsayan bir jargonu var. Yine de eğer amatör fotoğrafçılıkla ilgileniyor, bu işi profesyonel olarak yapmak istiyor ve bir gün işin gerçek bir ustası olmak istiyorsanız başlangıç olarak listemizdeki fotoğrafçılık terimleri nedir, hangi anlamda kullanılır bilmelisiniz.

Sık kullanılan bazı fotoğrafçılık terimleri:

Renk saçaklanması

Dinamik aralık

Diyafram açıklığı

Kompozit fotoğrafçılık

Kırpma faktörü

En - boy oranı

Mavi saat

Bokeh

Basamaklama

Odak uzaklığı

Bulb modu

Candid fotoğraf

Chimping

Renklerin birbirine girmesi ile oluşan renk saçaklanması:

Çektiğiniz fotoğrafta farklı renkteki nesnelerin birbirleriyle kesiştiği noktalarda, renklerin ayrım noktalarının belli olmaması ve ortaya çirkin bir görüntü çıkması durumu renk sapmaları ya da renk saçaklanması olarak adlandırılır. Doğru ayarlanmayan diyafram açıklığı, odak uzaklığı, lens seçimi ve daha pek çok farklı değişken nedeniyle dalga boyları odak düzlemine geç ya da erken vararak renk saçaklanması yaratabilir.

Parlaklığı gösteren dinamik aralık:

Dinamik aralık, bir görüntünün en yüksek ve en düşük ışıktaki, kabaca saf siyah ve saf beyazdaki parlaklık aralığını temsil eder. Analog fotoğraf makinelerinde ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan dinami aralık farklıdır. Fotoğrafçının bu aralığa dikkat etmesi gerekir çünkü hepsi insan gözünden çok daha sınırlıdır. Kamera sensöründen daha geniş olan bir dinamik aralık, aşırı ya da az pozlama ile sonuçlanabilir.

Fotoğrafı etkileyen en önemli faktör diyafram açıklığı:

Diyafram, fotoğraf çeken her cihazda ışığın kameraya girmek için merceğin içinden geçtiği aralığı ifade eder. Görüntüdeki ışık yoğunluğunun ne kadar olacağını ayarlamak için diyafram boyutunu değiştirebilirsiniz. Diyafram açıklığı pozlamayı ve alan derinliğini bile etkileyen önemli bir faktördür.

Gerçeküstü fotoğraf yaratma tekniği kompozit fotoğrafçılık:

Gerçeküstü fotoğraflar yaratmak için kullanılan bir fotoğrafçılık tekniğidir. Kompozit fotoğraflar, birden çok fotoğrafın üzerinde oynanıp birleştirilmesi ile oluşur. Photoshop üzerinden yapılan standart bir birleştirme işleminden farkı ise özel bir proje olmasıdır. Ortaya çıkacak görsel belirlendikten sonra fotoğrafçı, görüntülerin birleştirileceğini bilerek sanki aynı ortamda oldukları havasını yaratmak için özel bir alan derinliği belirleyerek fotoğraflarını çeker.

Her markada değişen kırpma faktörü:

Kırpma faktörü, kamera sensörü boyutunun film karesine ya da dijital görüntü çerçevesine olan oranı ifade eder. Farklı fotoğraf makinesi markaları farklı faktörler belirlediği ve bu faktörlere göre seçilen lensler, fotoğrafçının alan derinliğini belirlediği için kırpma faktörü son derece önemlidir. Canon 1.3x ve 1.6x, Nikon, Sony, Fuji ve Pentax gibi markalar ise 1.5x kırpma faktörü kullanırlar. Çalışma ortamınıza uygun bir kırpma faktörü belirlemelisiniz.

Sosyal medya ile hayatımıza giren en - boy oranı:

Özellikle son yıllarda Instagram gibi sosyal medya platformlarının görselleri kırpması ve özel bir boyuta sığdırmaya zorlaması nedeniyle en sık kullanılan fotoğrafçılık terimleri arasında en - boy oranı öne çıkıyor. Yaygın olarak çerçevesiz 3:2 ve DSLR 4:3 kullanır. Ancak Instagram sonrası en sık kullanılan oran 4:5 olmuştur. Bu oran çekim sırasında ya da sonrasında ayarlanabilir.

Doğanın en güzel vakti mavi saat:

Fransızca l'heure bleue teriminden dilimize giren mavi saat, gün doğumundan önce ya da gün batımından sonra ortaya çıkan hava rengini temsil eder. Güneşin açısı nedeniyle ışıklar eşit dağılır ve ortaya doğanın en güzel mavisi çıkar. Yaklaşık 1 saat süren bu hava rengi, fotoğrafçıların benzersiz fotoğraflar çekmesi için bulunması zor bir fon sağlar.

Portre modundan çok daha fazlası bokeh:

Amatör versiyonunu akıllı telefon kameralarının portre modu ile yakalayabileceğiniz bokeh, bir noktanın odakta olduğu ve geri kalan noktaların flu olduğu bir fotoğrafı ifade eder. Ancak bokeh için önemli olan, flu kalan fonun olabildiğince renkli ve hareketli olmasıdır. Geniş diyafram aralığında kullanılan hızlı bir lens ve doğru bir görüntü yakalandığı zaman ortaya başarılı bir bokeh çıkabilir.

Değişen ışığı yakalama yöntemi basamaklama:

Dış çekim mekanında ışık devamlı değişiyor ve bu nedenle fotoğrafçı pozlama değerini devamlı değiştirmek zorunda kalıyorsa basamaklama yöntemi kullanılır. Basamaklama yönteminde farklı poz aralıklarında aynı noktanın birden çok fotoğrafı çekilerek ilk poz değeri üzerinden bir değerlendirme yapılır. Genellikle elle uygulanan bu yöntemi, AEB özelliği bulunan makinelerde otomatik olarak da yapabilirsiniz.

Lens türlerini belirleyen odak uzaklığı:

Odak uzaklığı, lensin merkezi ile kamera sensörü arasında bulunan uzaklığın milimetre cinsinden ifade edilmesidir. Görüş açısı ve nesne büyütme oranı gibi durumlar odak uzaklığı ile belirlenir. Odak uzaklığı, farklı lens türlerini belirlemek için de kullanılır. Geniş açılı lens 35mm’den az, standart lens 35 mm - 70 mm arası, orta teleobjektif lens 70 mm - 135 mm arası, teleobjektif lens 135 mm’den fazla odak uzaklığına sahiptir.

Günümüz dünyasını temsil eden bulb modu:

Son yıllarda şehrin karmaşası temalı gördüğümüz tüm fotoğraflar bulb modu ile çekilmiştir. Elle ayarlanabilen bulb modu bir deklanşör hızı ayarlama seçeneğidir. Bu modda deklanşörü dilediğiniz kadar açık tutarak çok daha uzun pozlama ayarlayabilir ve enstantane hızını kendiniz belirleyebilirsiniz. İlk denemede başarılı olmanız biraz zor olabilir ancak birkaç denemeden sonra hayal ettiğiniz görüntüleri yakalayabilirsiniz.

Tam bir usta işi candid fotoğraf:

‘Haberim yokmuş gibi çek kanka’ fotoğraflarının fotoğrafçılık jargonundaki adı candid yani samimi fotoğraflardır. Bir portre fotoğrafçılığı türü olarak kabul edilir. Daha çok sokak fotoğrafçıları ya da organizasyon fotoğrafçıları tarafından sıklıkla kullanılır. Teknik olarak bu fotoğraflarda özel bir pozlama kullanılmaz, fotoğrafçı doğal olanı yakalamaya çalışır. Başarılı bir candid fotoğraf yakalamak tecrübe gerektirir.

Amatör olduğunuzu belli eden chimping:

Hikayeyi bilirsiniz; bir doğa fotoğrafçısı ormanda makinesini bir maymuna kaptırır ve maymun her fotoğraf çektikten sonra ekrana bakar, işte bu duruma chimping denir. Dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaşması ile birlikte fotoğrafçılık terimleri arasına girmiştir. Tam bir amatör işi olarak kabul edilir. Çünkü gerçek bir fotoğrafçı, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra vizörden bakar ve tam olarak olması gereken fotoğrafı çeker. Ustalar arasında chimping yaparsanız dalga geçerler.

Amatör fotoğrafçılıkla ilgilenen ve bir gün gerçek bir usta olmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı fotoğrafçılık terimleri listesi hazırladık ve kısaca ne anlama geldiklerinden bahsettik. Listemizin yalnızca genel bir bilgi verdiğini ve profesyonel olmak için çok daha fazlasını bilmeniz gerektiğini unutmayın.